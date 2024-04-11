日媒：“韩中日三国考虑5月26日和27日在首尔举行领导人会议”. April. 11, 2024 08:12. by 东京=常驻记者李相勋、申圭镇记者 sanghun@donga.com、niceshin@donga.com. 日本《读卖新闻》10日报道称，韩国、中国、日本正在讨论下个月26日和27日前后在首尔举行三国领导人会议的方案。 韩国外交部也表示，韩中日三国就举行领导人会议的日程达成了共识，目前处于最后的讨论阶段。韩国外交部官员9日表示：“我们已多次确认，三国政府间存在共识。三方正在以共识为基础，就会议日期进行最终协调。”韩国外交部长赵泰兑8日也表示：“三国正在最终协调领导人会议的日程。” 如果会议得以举行，预计韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄、中国国务院总理李强将出席。这将是岸田继去年5月之后时隔一年再次访韩，也是李强自去年3月当选总理以来首次访韩。中国通常派现任总理出席韩中日领导人会议，而不是国家主席习近平。 韩中日领导人会议最后一次举行的时间是2019年12月在中国成都。此后，不仅由于新冠疫情，韩国、中国、中国和日本之间的关系也出现恶化，会议未能举行。此次韩国一直为重启会议而努力，但由于中国消极对待，在协调日程上遇到了困难。据悉，随着最近中国方面的态度变化，会议取得了一些进展。 在韩中日领导人会议上，将全面讨论包括朝鲜在内的东亚局势、三国经济合作等。但也有人怀疑说，中国和日本围绕台湾、东中国海等问题的现有矛盾依然存在，韩国和中国的关系也很难得到改善，能否取得有意义的成果还是未知数。

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