纽约百强餐厅公布，“Atomix”等7家韩餐厅入围. April. 09, 2024 07:34. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 美国《纽约时报》（NYT）评选的“2024年纽约100家最佳餐厅”中，有7家韩餐厅入选。 《纽约时报》7日（当地时间）在报纸上刊登了纽约一带的餐厅排名，韩餐厅“Atomix”排名第四。在Atomix介绍时说，餐厅使用在美国当地采集的艾草等新的食材，并展示陶瓷、筷子等餐具，以便感受到韩国的氛围。 Atomix由庆熙大学烹饪系出身的朴政贤厨师（40岁）和妻子朴贞恩（40岁）共同经营。从2018年开始到去年为止，每年都被选为米其林二星餐厅，受到了好评。朴主厨还经营着此次上榜的另一家韩餐厅“Atoboy”。 排名第16位和第30位的餐厅分别是“济州面吧”和“Atoboy”。《纽约时报》就济州面吧销售的“蘑菇拉面”评价说：“一顿美餐。”对于Atoboy，该媒体解释说：“可以体验到优秀的韩食套餐料理。” 除此之外，“屋同食”（第40位）、“尹海云台排骨”（第52位）、“Oiji Mi”（第77位）、“Mapo韩式BBQ”（第91位）等也进入了前100名。“Atoboy ”、“屋同食”、“Oiji Mi”今年首次进入百大餐厅名单。

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