事先投票率创历届议会选举新高……朝野政党各自作出于己有利的解读. April. 08, 2024 08:14. . 据统计，在4月10日议会选举前夕，5日和6日两天进行的事先投票的投票率为31.28%。全体4428.0011万名选民中有1384.9043万名参加了投票。虽然不及前年总统选举事先投票率的36.9%，但比2020年议会选举的26.69%上升了4.59个百分点。在历届议会选举中，事先投票率超过30%尚属首次。国民力量党方面主张，对事先投票多少有些消极的保守层的积极参与带动了投票率的上升；共同民主党方面则主张，希望审判尹锡悦政权的民心如实地反映到了事先投票中。 事先投票率的增加只有导致总投票率增加才有意义。1987年民主化以后，总统选举和议会选举的投票率全面下降，2014年实施事先投票制，整体上带来了投票率上升的逆转。但是，虽然前年总统选举的事先投票率创历史最高纪录，但总投票率反而从77.2%降至77.1%，显示出事先投票率增加带动总投票率增加的效果已达到极限。 自从实施事先投票制以来，共进行了3次议会选举。2016年议会选举的事前投票率为12.19%，2020年上升到26.69%，总投票率从58.0%上升到66.2%，增幅远远小于事先投票率。此次事先投票率增幅为4.59个百分点，很难知道能否带动总投票率的上升，人们猜测，即使有拉动，也只能是小幅度的。 有分析认为，2020年议会选举和前年总统选举在新冠疫情局面下，由于担心感染，事先投票率很高。现在回想起来，虽然也不无新冠疫情的原因，但随着选民们一再参加选举，逐渐熟悉事先投票制，选择投票日期的倾向越来越强，这导致了事先投票率的增加。但是，如果事先投票率达到一定水平，提高总投票率的效果就会减少。 2020年议会选举的高事先投票率导致了共同民主党的压倒性胜利，但前年总统选举的高事前投票率导致了国民力量党候选人尹锡悦的当选。因此，仅凭高事先投票率，难以确定一定对哪个政党有利。希望选择正式投票的选民们不要受到朝野“于我有利”的解读的影响，自己保持警惕，不要放弃，一定要去投一票。

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