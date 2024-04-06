事先投票首日600万人投票……“朝野政党各自集结支持层”. April. 06, 2024 07:29. by 姜成辉记者、申娜莉记者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 据统计，在4月10日国会选举事先投票的第一天4月5日，投票率达到了12.60%（截至下午4点）。以事先投票第一天计算，这是历届议会选举中的最高纪录，比4年前第21届议会选举时同一时间的事先投票率（9.74%）高出2.86个百分点。这比在全国范围选举中创下最高事先投票率的2022年总统选举第一天投票率低1.51个百分点。 有预测称，如果按照这种趋势，有可能接近曾创下36.9%的事先投票率的总统选举水平。据中央选举管理委员会透露，当天全体4428.0011万名选民中有492.2548万名结束了投票。专家分析说：“选民们现在把事先投票看成正式投票时间的延长，这同时也是两党总集合支持层的结果。”事实上，包括两天事先投票在内为期3天的正式投票，从当天起已经开始。 此次议会选举的最大激战地汉江地带所在的首尔的投票率与全国投票率相同，比上次议会选举上升3%。京畿道、仁川市虽然比全国投票率低1个百分点左右，但比上次议会选举高出3%左右。在254个选区议席中，首都地区占122席，事先投票率也急剧上升，分析认为也是因为两党支持层各自集结。另一个激战地洛东江带的PK（釜山、庆南）投票率也比上次议会选举上升2%-3%。事先投票率上升幅度较大的地方是湖南地区。大邱的事前投票率在全国最低。 明知大学政治学系教授金亨俊（音）表示：“自2017年以后，韩国社会完全分裂为进步和保守，理念和阵营之间的矛盾结构得到加强，所以人们才会前往投票场。但是，如果事先投票率高、整体投票率就会提高的公式在上次总统选举中被打破。至于对谁有利，只有揭开盖子才会知道。”仁川大学政治外交学系教授李俊汉（音）解释说：“和过去选举时一样，进步倾向选民通过事先投票集结的现象此次也反复出现，保守阵营也积极鼓励国民力量党鼓励其支持层进行事先投票，因此整体事先投票率有所上升。” 朝野政党宣称事先投票率高对自己有利，各自大声呼吁支持层集结。共同民主党代表李在明当天上午在大田结束事先投票后对记者说：“（因为事先投票率高）期待整体投票率会提高。”共同民主党曾提出过投票率达到历史最高的71%的目标。国民力量党中央选举对策委员会综合状况副室长洪锡俊（音）当天在国会会见记者时表示：“事先投票率高绝不是像以前那样只有利于共同民主党。”

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