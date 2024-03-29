“中国寺庙饮食种类超过8000种，韩国必须保存‘清净之味’”. March. 29, 2024 07:28. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 最近，文化遗产厅开始着手调查寺庙饮食被指定为国家非物质文化遗产的可行性。展示韩国佛教传统饮食文化的寺庙饮食是继承禅佛教修行精神的非物质遗产。27日，在京畿道平泽市修道寺见到的寺庙饮食名匠寂文住持大师（韩国传统寺庙饮食文化研究所所长）表示：“在中国大陆和台湾，寺庙饮食已经大众化到了僧人去普通餐厅都会让人觉得奇怪的程度”，“相反，尽管韩国佛教历史悠久，但事实上对寺庙饮食并没有进行系统的整理。” ―中国大陆和台湾的僧人们如何在外面吃饭？ “寺庙饮食店非常多，不用去普通餐馆。所以，如果僧侣进到使用大量肉类和香料的普通餐馆，就会觉得像‘花和尚’一样。有些餐厅以为僧人是在不知情的情况下进来的，所以就送走了。中国寺庙饮食种类有8000多种。这意味着他们一直在系统地整理资料并进行研究和保存。” ―很多人知道寺庙饮食是在寺庙里吃的，是那种没有使用肉类或五辛菜的食物…… “寺庙饮食的最终目的是修行。因此，不仅是烹饪方法，饮食中蕴含的‘三德六味’精神、钵盂供养、收尾等都有规定的程序和礼仪。三德是指烹饪原则，是指不添加人工调味料或防腐剂的干净的清净、不给修行带来负担的清淡的柔软、根据佛祖的教诲制作的如法。6味是指苦味、甜味、咸味、辣味、酸味、清淡味。” ―据说您是6名寺庙饮食名匠中唯一的比丘僧…… “哈哈哈，在中央僧伽大学上学时，在学报编辑部当记者时曾采访过佛教衣食住行。在进行僧服采访的时候几乎没有资料，吃了不少苦头。非常艰难地发现了一篇硕士论文，论文后记上写着‘把这所有的荣耀献给上帝’的感谢。当时受到了很大的冲击。如果我们自己这样不感兴趣，总有一天会从基督教徒那里得到僧服制作咨询。寺庙饮食更让人震惊。因为连一份相关资料都找不到。从那时起，他开始与全国所有的寺庙、供养主和僧侣见面，收集相关资料。那是40多年前的事情了。” ―寺庙饮食具有健康饮食等优点，但是好像还没有普及化…… “曾经到处都有寺庙饮食店……太可惜了，虽然有可能性，但是因为准备不充分，匆忙建立，结果大部分都关门了。不仅是食材供应，还要充分培养烹饪人才后才能做，但是在不具备条件的情况下，相信了一位做料理的僧人，开始做料理。如此一来收益没有想象中那么好，最终还是放弃了。希望寺庙饮食能尽快被指定为国家非物质文化遗产，成为相关研究和人力培养的契机。”

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