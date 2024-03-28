“加强尖端投资奖励”，韩国政府推进“半导体补贴”. March. 28, 2024 07:29. by 世宗=赵应亨记者、洪锡浩记者 yesbro@donga.com. 政府正在考虑向半导体企业支付补助金。目前，在没有补助金的情况下，韩国主要以投资税额减免为中心支援半导体产业。据分析，这是在美国、日本等国家以巨额补助金展开半导体招商引资竞争的情况下，为了扩大国内投资诱因。 政府27日召开“第5届国家尖端战略产业委员会”会议，讨论并通过了包含加强对特色园区入驻企业的投资奖励等内容的“尖端战略产业特色园区综合支援方案”。 政府相关人士表示：“在竞争国家的投资补助金竞争加剧的情况下，正在持续讨论以入驻特色园区的企业为对象追加扩充投资奖励的方案”，“半导体企业补助金支付也是各种方案之一。” 据分析，在美国触发的半导体补助金战争演变成国家对抗战后，政府开始讨论支付补助金。最近，美国政府决定向本国半导体企业英特尔提供85亿美元（约11.4万亿韩元）规模的巨额补助金。 日本也通过《经济稳定保障促进法》等，向半导体投资最多支付50%的补助金。此前，三星电子半导体（DS）部门负责人（社长）庆桂显和SK海力士代表理事郭鲁正等半导体企业家曾会见产业通商资源部长官安德根，建议新设投资补助金。 半导体业界相关人士表示：“对于需要持续进行巨额投资的半导体企业来说，税额减免和直接补贴都是必要的”，“看来对半导体与经济稳定直接相关的情况达成了共识。”

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