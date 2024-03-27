朝鲜多次从出口武器的俄罗斯进口炼油. March. 27, 2024 07:37. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据英国《金融时报》（FT）26日（当地时间）报道，朝鲜（北韩）油轮为从俄罗斯运输炼油（精油），最近至少5次进出俄罗斯沃斯托奇尼港。这是联合国安理会自2017年通过限制向朝鲜出口炼油的制裁后，首次从俄罗斯向朝鲜输送炼油。 据《金融时报》当天从英国智库“皇家联合军事研究所（RUSI）”得到共享的卫星照片显示，朝鲜油轮从本月7日开始，于10日、13日、14日、22日先后访问了沃斯托奇尼港。此后，在朝鲜清津港也发现了该油轮。《金融时报》分析说：“这些船舶似乎都在俄罗斯石油公司运营的停泊处装货。” 特别是进出沃斯托奇尼港的一艘油轮是朝鲜去年12月购买的“白杨山1号”。这艘船也参与了朝鲜为逃避联合国的炼油产品进口限制而非法实施的船舶间炼油移动。RUSI首席研究员约瑟夫•伯恩表示“朝鲜船只甚至不被允许进入外国港口”，指出朝鲜和俄罗斯公然违反联合国制裁。 此前，联合国安理会于2017年通过了对朝鲜的制裁，允许向朝鲜出口炼油的数量限制在每年50万桶（原油400万桶）。为了向朝鲜输送炼油，只有在事前向联合国报告的事例中才能实现。RUSI表示，此次运输的炼油量有可能达到年允许量的四分之一，即12.5万桶。 此次炼油运输是在朝鲜向俄罗斯运送武器后进行的。此前，RUSI表示，去年8月也捕捉到了俄罗斯船舶在朝鲜罗津港装载疑似弹药的集装箱后返回俄罗斯杜奈港的画面。《金融时报》对此批评说，很明显是朝鲜的武器和俄罗斯产炼油的“物物交换”，安理会常任理事国俄罗斯自己成了不遵守联合国制裁的“非法国家（outlaw state）”。

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