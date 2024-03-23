给有前科者、亲朝分子、嫌疑人戴上‘金徽章’的比例党. March. 23, 2024 08:00. by 金智贤记者、刘彩燕记者 jhk85@donga.com、ycy@donga.com. 据调查，选拔候选人参加4月10日议会选举比例代表选举的政党就接近40个。这是继第19届议会选举（21个）、第20届议会选举（38个）之后，再次刷新最高纪录。如果他们全部登记，选民们在选举当天拿到的投票用纸的长度将达到54.1厘米。政界批评说：“这是因为巨大两党只顾着计算对选举的有利和不利影响，在临近选举之际决定维持准联动型比例制。随着紧急组建的‘小伎俩’卫星政党和比例专门政党的泛滥，未经验证的各种有前科者及无资格者都进了议会。”有人指出，保护各项职能的专家及少数政治势力的比例代表制宗旨本身已变得黯然失色。 据中央选举管理委员会22日透露，截止到候选人登记截止日当天，由国民力量党和共同民主党主导的卫星政党“国民的未来”、“共同民主联盟”、曹国革新党、绿色正义党、新未来、改革新党等一致推出了比例候选人。 这些分别被安排在当选圈的候选人中，包括了有前科者及各种争议人物。共同民主党试图将共同民主联盟包装成进步党等在野圈少数政党和市民社会团体一起参与的“准卫星政党”，因此受到了“保障亲朝分子和反美争议人士进入议会”的批评。进步党推荐的3名候选人获得了共同民主联盟的5号、11号、15号的序号。在4年前的议会选举中，属于共同民主党卫星政党的共同市民党曾当选为17号。 国民力量党也被批评“比共同民主党更早宣布创建卫星政党，对候选人却只进行了草率的考察”。韩国劳总大邱地区本部议长金卫相（音），尽管有贪污及暴力的前科，没有接受面试就被安排在了当选权10号。国民力量党的前身未来统合党的卫星政党未来韩国党在第21届议会选举中获得了19个议席。 随着两大政党的卫星政党泛滥成灾，两个阵营的极端倾向比例专门政党也跟着登场了。以曹国革新党为例，包括获得比例2号的党代表（党首）曹国以及黄云夏（音）（8号）、车圭根（音）（10号）等，当选圈内正在接受审判的人就有3人。自由统一党也在私生活争议及非法政治资金疑惑中，将脱离国民力量党的皇甫承希议员和在国民力量党竞选中被淘汰（排除公推）的前民主和平统一咨询会议事务处长石东贤作为比例1号和2号参选。 淑明女子大学政治外交学系教授尹光一（音）指出：“在临选举几个月前之际，随着比例专门政党的紧急组建，考察候选人的时间相对来说太短了。因为只从党略上对待，所以真正能够体现党的价值或比例代表制宗旨的人被排除在外。”

한국어