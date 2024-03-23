会议中心成为“价值1700亿韩元的儿童咖啡厅”……尽管如此，继续“推进新设”. March. 23, 2024 07:59. . 据调查，除首尔以外的地区，地方自治团体建设、运营的14个会议中心中，有10个每年面临数十亿韩元的赤字。虽然投入了超过1000亿韩元的税金建造，但由于需求不足，运营率达不到60%，大部分地方连运营费都拿不到。培育MICE（会议、奖励旅游、会议展示）产业的目标黯然失色，被用于周岁宴、自助餐、婚礼等活动的情况较多。浪费也不能是这种浪费法。 耗资1700亿韩元、2021年开馆的蔚山会展中心运营率仅为30%，累计亏损超过50亿韩元。在附近的釜山和庆州已经有大型会议中心的情况下，很难吸引企业活动。蔚山市为了将中心租赁给儿童咖啡厅来弥补赤字，最近还修改了条例。耗资1200多亿韩元的昌原会展中心也主要用于七十大寿和婚宴场所，因此受到地区商人“花血汗钱侵害民间商圈”的抗议。 尽管如此，地方自治团体还在争先恐后地扩建或新建会展中心。光州金大中会议中心原计划投入1400亿韩元建设第二展示场，但由于工程费用上涨而暂缓实施。全北全州市和庆北浦项市分别投入3000亿韩元和2166亿韩元，正在推进新建设。有些地方自治团体无视对需求不足和重复投资的忧虑，建完之后却表示，“不要进行自相残杀的竞争”，要求“其他地方不要再建设了”。 大部分地区事业打着“搞活地区经济”的名义，但实际上很多情况都是为了地方自治团体长炫耀和积累政绩。以乐观的展望夸大需求预测来推进事业，但很少有人对结果负责。如果在一个地方自治团体取得成功，就会盲目地抄袭，类似的事业比比皆是。虽然全国有40多处缆车，但90%以上处于亏损状态。到处都布满了吊桥和单轨电车，标榜最初、最大、与众不同的地标和建筑物沦落为废铁块的情况也很多。 在国家债务超过1000万亿韩元、低生育、高龄化导致税收减少的情况下，不能再放任这种浪费税金的行为。应该构建专家和地区居民可以监视地方自治团体预算浪费的系统。中央政府也应该正确考察事业妥当性，协调地方自治团体之间不要发生过度、重复投资。只有堵住税金流失的地方，才能正常使用在必须使用的地方。

한국어