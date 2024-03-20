韩国婚姻一年增加2000桩……12年来首次回升. March. 20, 2024 07:45. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 去年韩国的婚姻比一年前增加约2000桩，时隔12年再次回升。分析认为，这是受新冠疫情影响而推迟的婚事蜂拥而至的结果。特别是与外国人的婚姻猛增3000桩，带动了婚姻的整体增加趋势。但大部分孩子都出自已婚夫妇家庭，被认为是新生儿数先行指标的新婚数量，连续3年停留在19万件左右。 统计厅19日发布的《2023年婚姻、离婚统计》显示，去年婚姻为19.3657万桩，比2022年增加1.0%（1967桩）。婚姻数量比前一年增加是自2011年以来的第一次。 婚姻数量从2012年同比减少0.6%开始，到2022年一直呈减少趋势。发生新冠疫情的2020年比前一年锐减10.7%，第二年2021年再度减少9.8%，每年婚姻数量首次跌破20万名。虽然去年婚姻数量再次恢复增加趋势，但自2021年（19.2507万件）以后连续3年停留在19万桩左右，未能恢复到新冠疫情之前的水平。 婚姻数量的反弹能否持续还是个未知数。去年11月、12月的婚姻数量分别比一年前减少4.4%和11.6%。通常很多夫妻都想在过年之前登记结婚，导致年底婚姻数量呈增加趋势，去年上半年（1月-6月）婚姻数量比下半年（7月-12月）多9700桩。统计厅人口动向课长林英日（音）表示：“今年婚姻数量增加反映了新冠疫情时期被推迟的结婚的需求，因此为了判断婚姻是否会持续增加，需要观察今年的趋势。” 婚姻数量呈增加趋势，国际婚姻的影响很大。去年与外国人结婚的数量为1.9717万桩，比前一年增加了18.3%（3051桩）。国际婚姻的数量在全体婚姻中所占的比重为10.2%，自2010年（10.5%）以后时隔13年再次超过10%。国际婚姻比前一年增加3051桩，但整体婚姻数量仅增加1967桩，这是因为韩国人之间的婚姻减少了1084桩。 特别是韩国男性和越南女性之间的婚姻数量为4923桩，比一年前增加48.3%，增幅最大。统计厅认为，新冠疫情之后的恢复过程中，与婚姻相关的外国人入境者正在增加。国际婚姻在因新冠疫情而采取禁止入境措施的2020年和2021年分别减少35.1%和14.6%，2年间共减少1.0541万桩。 初婚平均年龄呈上升趋势。去年的平均初婚年龄，男性为34.0岁，女性为31.5岁，分别比一年前上升0.3岁和0.2岁。与10年前相比，分别增加1.8岁和1.9岁。这是自1990年制定相关统计以来的最高水平。 去年离婚数量为9.2394万桩，比一年前减少0.9%。离婚数量从2020年起连续4年减少。据分析，从2010年初开始，随着婚姻数量的持续减少，离婚数量也随之减少。

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