“想写一部蕴含韩国认同感的小说，希望女儿长大后能读”. March. 20, 2024 07:45. by 李智允记者 asap@donga.com. “我想写一部蕴含着韩国认同感的奇幻小说。希望我4岁的女儿长大后能读。” 撰写成为美国《纽约时报》畅销书的儿童小说《The Gifted Clans》系列的韩裔新西兰小说家格雷西•金（38岁•金成恩）最近应新西兰驻韩大使馆的邀请，为参加两国文化交流项目来到了韩国。18日，在首尔中区的大使馆接受《东亚日报》采访的金作家表示：“韩国文化故事非常丰富，可供创作的素材无穷无尽。” 3岁时移民新西兰的她从2019年开始作为专业作家活动。代表作《The Gifted Clans》三部曲（2021~2023年）讲述了生活在美国洛杉矶的韩裔青少年魔法师们展开的冒险故事。该书深受2010年代出生的儿童读者的喜爱，还登上了《纽约时报》儿童图书领域的畅销书排行榜。金作家解释说：“奶奶经常给我讲鬼怪和老虎登场的故事”，“我的作用是添加自己的固有感觉，把故事传给下一代。” 在《The Gifted Clans》中，出现了很多巧妙变奏的韩国素材。称呼没有魔法能力的主人公是“人类（saram）”，孩子们通过美国代表性的韩国市场连锁店“H超市”炸鸡柜台进入魔法院。不仅用“鬼神（gwisin）”专用手机聊天工具与去世的奶奶对话，《东医宝鉴》的作者许浚也作为具有治愈能力的“熊种族”的守护神登场。 金作家通过意外的契机走上了作家之路。作为新西兰外交官，她在中国大陆和台湾等地工作了约10年，2017年在北京被诊断为“如果不马上手术，就会失去视力”。手术后几个月里过着看不见前方的生活，“长大后一度忘记的好奇心和魔法让我睁开了眼睛。” 对于最近在英美圈文学和电影等整个文化界掀起的“韩国离散（移民）”热潮，她指出：“虽然亲身体验到离散的人不多，但是对人情和归属的欲求是普遍的感情，所以引起了很大的反响。”金作家表示感谢说：“《The Gifted Clans》也讲述了想要得到家人的认可，隶属于魔法世界的主人公的成长记”，“多亏了移民叙事浪潮变丰富，才能写出快乐和魔法。“《The Gifted Clans》今年还将被翻译成韩文版在韩国出版。

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