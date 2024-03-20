“废除公示价格现实化”……维持在行情七成左右. March. 20, 2024 07:45. by 金炯民记者、吴承俊记者 kalssam35@donga.com、ohmygod@donga.com. 韩国政府正在推进全面废除“公示价格现实化计划”。该计划从2020年起实施，目的是到2030年为止，把公示价格的现实化率（反映行情的比率）提高到市价的90%，也一直有人因此提出了国民纳税负担急剧上升的问题。 但这是需要修改《房地产公示法》的问题，只有在野党的协助下，才能越过国会的门槛。因此有人指出，在没有具体实行计划的情况下，在议会选举前首先表明“废除方针”，这是税收民粹主义。 尹锡悦总统19日在首尔市永登浦区文来艺术工厂举行了主题为“用城市革新打造的汉江奇迹”的第21次民生讨论会。尹锡悦表示：“过去政府在房地产政策失败导致房价上涨后，试图通过惩罚性征税来收拾残局。为了不让国民（因加强税负）感到焦虑，将全面废除盲目的公示价格现实化计划。” 根据这一计划，全国共同住宅公示价格在2021年和2022年分别比前一年上涨19.05%和17.20%，财产税和综合房地产税等也随之急剧上涨。 国土交通部去年决定全面重新讨论现实化计划，并将于今年11月左右公布委托研究实施结果。但如今，仅废除这一计划的方针就提前了7个月左右、在议会选举之前发表。国土部相关人士表示：“很可能不会提高到目前现实化率（69%）以上。计划今后不作改变、原样适用通过11月委托研究得出的适当现实化率。” 国土部当天公布的2024年共同住宅公示价格显示，全国共同住宅公示价格比去年平均上涨1.52%，首尔上涨3.25%。虽然公示价格现实化率冻结在2020年的水平（69%），但部分地区房价去年出现了上涨。特别是首尔市江南地区等部分园区行情大幅上涨，预计会出现拥有税上涨10%-20%以上的事例。 尹锡悦在当天的讨论会上表示，“将对永登浦等首尔原市中心进行大改造，革新城市空间”，同时发表了改善城市老旧住宅及减轻平民、青年居住费用的方案。政府计划通过“新村项目”，将在10年内最多支援10万亿韩元的老旧住宅维修资金。

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