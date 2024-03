道奇韩国行,大谷翔平公开妻子身份一同入境……小塔蒂斯在广藏市场拍下糖烧饼认证照. March. 16, 2024 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. “Let's go Shohei,Let's go Dodgers。” 效力美国职业棒球大联盟(MLB)的“超级明星”大谷翔平(洛杉矶道奇队)15日下午出现在仁川国际机场入境口的瞬间,等待的球迷们一致高喊着为大谷和道奇队加油的口号。身穿舒适的运动服、倒戴棒球帽的大谷翔平脸上带着微笑,轻轻低头向球迷们致意。在大谷登上飞往韩国的飞机之前,通过自己的社交媒体首次公开的妻子田中真美子在后面一步左右的距离跟着大谷。日本前女篮球队队员田中真美子,也用灿烂的微笑向球迷们致意。 道奇队选手团为了20、21日在首尔高尺天空巨蛋体育场举行的与圣地亚哥教士队的2024 MLB开幕两连战(首尔系列赛),当天访问了韩国。首尔系列赛是在韩国本土首次举行的MLB常规赛比赛。 大谷翔平和田中真美子虽然稍微分开走,但是穆基•贝茨、弗雷迪•弗里曼等拉着妻子的手一起进入了入境口。每当在电视上看到的MLB明星级选手们出现时,球迷们的欢呼声就会更大。 道奇队选手团分乘事先准备好的巴士前往位于首尔汝矣岛的宿舍。道奇队的选手们在当天休息后,将从16日开始在高尺天空巨蛋体育场进行训练。训练结束后,主教练大卫•罗伯茨和大谷、贝茨、弗里曼等将参加记者招待会。道奇队将于17日和18日分别与Kiwoom队和韩国棒球代表队进行练习赛,提高实战感觉后,于20日在首尔举行新赛季揭幕战。 圣地亚哥代表团于15日凌晨1点半左右抵达韩国。成长为圣地亚哥教士队核心选手的游击手金河成表示,“现在有了实感,心情很好。球迷们应该很期待,我们会尽最大努力打好比赛。”今年加盟圣地亚哥队的投手高祐锡也表示:“虽然很累,但状态很好。”包括两人在内,曼尼•马查多、小费尔南多•塔蒂斯等为从凌晨开始就等待自己的球迷一一签名等,对球迷的服务也非常认真。 早早放下行装的圣地亚哥选手们当天访问了首尔各处,度过了愉快的时光。小塔蒂斯在自己的社交媒体上上传了来到首尔广藏市场吃糖烧饼和饺子汤等的样子。在圣地亚哥选手团宿舍附近的汝矣岛“现代首尔”见到马查多和桑德尔•博哈尔茨等人的粉丝们的目击之谈也纷纷上传到了网络社区。

