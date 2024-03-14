“速卖通、天猫、希音来袭”让韩国政府大吃一惊……首先要解除对韩国流通企业的限制. March. 14, 2024 07:55. . 韩国政府对扰乱韩国网上流通市场的全球速卖通（Ali Express）、天猫（Tmall）、希音(Shein)等中国网上购物平台采取了强硬措施。政府昨天召开紧急经济部长会议，表示为了海外购物平台忠实地履行消费者保护责任，将推进义务指定国内代理人的法律修改。如果出现消费者利益受损，将和对韩国企业一样进行严惩，对于食品、医药品、高价品、青少年有害媒体、个人信息侵害等，部门将共同应对。 中国购物平台以韩国流通公司不是对手的低价格，正在迅速蚕食韩国市场。以上个月为基准，全球速卖通用户为818万名，继Coupang之后位居第二。如果加上天猫和希音的用户，用户将达1467万人。一年内翻了两番。中国购物平台不仅销售假冒伪劣产品，还销售了禁止在韩国流通的有害产品，引起了争议。煽情广告、配送延迟、拒绝退货等消费者损失也在增加。进口、流通海外产品的小工商业者、生产低价产品的中小企业也受到了很大的打击。 虽然政府为了保护消费者采取了应对措施，但是对于改善对韩国流通企业不利的“倾斜的运动场”的要求，还没有拿出明确的解决方法。韩国流通企业从海外进口商品时，需要缴纳关税和附加税，并得到安全认证，但中国平台却避开了限制。很多人认为，应该消除规制死角地带，对海外经营者也能适用与韩国经营者相同的规制。 从根本上来说，应该打破制约韩国流通产业竞争力的旧规制。中国企业从韩国进军水果、蔬菜等新鲜食品市场等展开攻势，但韩国大型超市却因义务停业和营业时间限制规定，凌晨配送受阻。不断有人指出，针对大企业的限制会降低韩国流通产业的竞争力，最终消费者和小工商业者也会陷入困境。 中国购物平台正在将全球消费、流通生态系统夷为平地。中国将本国产品廉价出售给海外，甚至出现了“通货紧缩出口”的说法。为了应对中国企业的攻势，要解开限制流通企业的枷锁，强化流通、制造、物流全盘的产业竞争力。如果继续放任不管，韩国流通业和低价制造业的基础可能会崩溃的警告，将不是单纯的担忧。

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