“亲自感受此前只能在电视上看到的春季排球，让人兴奋不已”，时隔7年迎来“春季赛季”的正官庄队的两大支柱. March. 13, 2024 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. “之前一直通过电视观看‘春季排球（季后赛）’，心里很不是滋味。现在能感受到这种压迫感了，真让人兴奋。站在球场上应该会很刺激。” 这是进军职业排球5个赛季后首次踏上季后赛舞台的郑好英（23岁•正官庄队•音译）的话。正官庄队是职业排球女子组历史上首次创下3次冠军记录的球队，但从2017~2018赛季开始到上赛季为止，接连未能进入季后赛。但是随着今年赛季上升到了第3位，球队时隔7个赛季之后终于再次踏实了春季排球舞台。 郑好英在光州体育中学3年级时曾入选成人国家代表队，是备受瞩目的希望之星。在晋州善明女子高中2年级就读的2018年，她还与初中时因留级成为同年级前辈的朴银珍（25岁•副攻手）一起带领球队获得了全国大赛4冠王。正官庄队在2018~2019赛季以新人选秀全体第2顺位选中朴银珍，并在下一赛季以全体第1顺位选中郑浩英时，“春天”似乎即将到来。 但是两位选手加入后，季后赛入场券似乎还没有确定。球队在上个赛季以一分之差没能被邀请参加“春季盛宴”。在位于大田的球队练习体育馆里与郑好英一起见面的朴银珍表示，“在本赛季即将到来之际，我决心‘不要留下像上个赛季一样的遗憾’。我不会满足于只进军春季排球，会更加坚定地准备季后赛比赛。” 副攻手是在球场中央负责快攻的位置。朴银珍在本赛季上半赛季（1~3轮）的快攻成功率仅为45.2%。郑好英（47.3%）的快攻成功率也没能超过50%。但是进入下半赛季后，朴银珍在该领域排名第一（56.3%）。同期，郑好英的快攻成功率也排在第4位（52.7%）。随着两位选手的复活，正官庄队摆脱了过于依靠侧翼攻击手梅加（25岁•印度尼西亚）、贾亚（26岁•美国）双炮的攻击模式。 当然球队的成绩也提高了。在上半赛季仅取得7胜11负（积24分）的正官庄，进入下半赛季后，取得了13胜3负（积37分）的成绩。如果最近取得7连胜的正官庄在13日赛季最后一场主场比赛中击败排名垫底的佩珀储蓄银行，将追平球队历史最长连胜记录（8连胜）。郑好英表示：“以前球场上的6人都有过只有发挥出色才能获胜的压力。现在我相信，无论谁的状态不好，都能由其他队员来顶上去。” 正官庄队虽然从最低的位置开始季后赛日程，但并不能完全评价其为“Underdog”（预测胜率更低的球队或选手）。因为在第6轮对决中，球队打败了从赛季初期开始就被评价为超级两强的兴国生命（3比1）和现代建设（3比2）。实际上，在春季排球舞台上，“Upset”（排名靠后的球队打败排名靠前的球队）并不少见。到上个赛季为止，在女子组全体季后赛系列赛34轮次中，有15次（44.1%）是以排名靠后球队的获胜而告终的。 朴银珍表示，“随着连续战胜兴国生命和现代建设两支球队，选手们的自信心也增加了很多。胜负难料。大家都跃跃欲试，我也很期待春季排球”，“正如粉丝们等了很久一样，我会展现出更好的竞技能力。”郑好英也表示：“如果用热烈的助威来化解等待已久的遗憾，选手们也会更有力量。”正官庄队将以22日开始举行的季后赛为开端，挑战2011~2012赛季后时隔12年的冠军宝座。

한국어