总统室“重新讨论”曾使用否决权的“护理法”. March. 09, 2024 07:37. by 李文洙记者、张宽硕记者 doorwater@donga.com、jks@donga.com. 为了填补专攻医生罢工产生的空白，护士们从8日起正式投入到主要业务中，出现了重新推进《护理法》的动向。目前的医疗法把护士与医生等其他医疗人员放在一起作出规定，《护理法》则是把护士的地位和业务范围等分离出来单独作出明文规定的法律。大韩护理协会（简称护协）敦促国会制定法律，去年对该法案行使否决权的总统室目前持慎重立场，但也打开了讨论的余地。 护协在当天国会记者会上表示，“《护理法》是加强政府推进的地方医疗、构筑医疗事故安全网的医疗改革后盾的法案”，敦促国会和政府制定法律。同一天，总统室高层负责人在与《东亚日报》的通话中表示：“将助诊护士问题法制化的方向可能是医疗法，也可能是护理法，目前还没有确定。”总统室另一相关人士表示，“去年对《护理法》行使了否决权，但从未出现过像现在这样的矛盾情况。如果争议部分得到解决，可以重新进行讨论”，留下了立法余地。 从当天起，全国医院实行了护士业务相关试点事业方针，将此前医生们的部分业务也允许护士们从事。釜山大学医院从当天起，助诊护士们根据该方针，投入到伤口敷料、心电图测定等诊疗行为中。釜山大学医院相关人士表示：“正在制定计划，让需要更专业性的手术在接受教育后进行。”高丽大学安岩医院也将胃管植入、拆线等纳入护士业务范围。 在一些地方，助诊护士们也发声抱怨业务过重、存在诉讼危险等负担感。他们担心，如果代替医生进行诊疗行为，可能会被患者、监护人、遗属起诉。他们认为，虽然因为是按照政府的方针进行的，即使不会受到刑事处罚，但也不会免除民事上的损害赔偿责任。 医生团体对此表示反对。医协紧急对策委员会媒体宣传委员长朱秀浩（音）当天抨击称：“虽然（通过此次措施，护士们的医疗行为）不会因无照行医而受到处罚，但一旦出现坏结果，将不可避免地受到民事和刑事处罚。”

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