朝野政党纷纷提出半导体公约……要给企业提供对抗竞争的武器. March. 09, 2024 07:35. . 在全球半导体战争日益激烈的情况下，韩国政界面对4月10日议会选举，纷纷承诺支援半导体产业。朝野政党针对半导体企业聚集的京畿道东南地区选民，争先恐后地提出了解除阻碍工厂设立的限制、增加税制支援等承诺。 据悉，国民力量党将从党的角度支援政府宣布的“京畿南部半导体大集群”建设计划，同时包括许可快速处理特例等，加强K芯片法。共同民主党表示，将把水原、龙仁、利川、华城等京畿南部、东部地区指定为半导体特化地区，并追加延长今年底结束的国家战略技术投资税额减免日落时间。 朝野政党就支援半导体产业的必要性达成一致是值得肯定的事情。但有评价认为，在议会选举即将到来之际，似乎匆忙制定的政策不仅大同小异，而且与竞争国家相比还远远不足。美国政府向在本国建设半导体工厂的企业提供390亿美元（约52万亿韩元）的补贴。日本仅台积电和本国企业合作建设的一个工厂就支援了4万亿韩元。台湾政府将向“台湾版硅谷”事业投入1000亿台币（4.2万亿韩元）。 相反，韩国的支援是减免税额、提供行政便利的水平。意识到财政赤字和“大企业特惠”批评的政府执政党、反对“富人减税”的在野党都回避补贴。对大企业投资的法人税减免从8%增加到15%的K芯片法将于今年底结束优惠。朝野政党对再降低10%法人税的临时投资税额减免问题放手不管，去年底时效已过。 在此期间，各国的半导体竞争正在进一步加强。荷兰政府为了防止世界唯一的极紫外线曝光设备企业阿斯麦的总公司转移到海外，决定在上半年内出台只针对阿斯麦的综合对策。抢走世界排名第一的韩国存储器半导体企业核心人才的美国企业甚至率先推出了用于人工智能的新一代最尖端产品。 此次议会选举是在韩国半导体产业受到内外威胁的时候举行的。朝野政党应该提出让韩国企业应对全球竞争的充分支援方案。选民们也有必要仔细观察和判断哪个政党、哪个候选人的半导体公约对韩国经济的未来会有实质性的帮助。

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