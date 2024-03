“白发芭比”103岁美国时尚达人阿普菲尔去世. March. 04, 2024 08:11. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 白发加上大框眼镜,鲜红的嘴唇……美国室内设计师兼时尚达人艾瑞斯•阿普菲尔(照片)1日(当地时间)去世。享年103岁。 《纽约时报》(NYT)等媒体报道说,美国纽约社交界名人阿普菲尔当天在其位于佛罗里达棕榈滩的家中死亡。阿普菲尔以展现华丽的颜色和风格的服装、脖子和胳膊上缠着的果敢的饰品等个性十足的时尚世界而闻名。 1921年出生于纽约的阿普菲尔在20世纪50年代与丈夫卡尔•阿普菲尔一起成立了公司“Old World Weavers”,并担任室内设计师。继成功拿下电影演员葛丽塔•嘉宝、化妆品界巨头雅诗兰黛等顾客后,又担任约翰•F•肯尼迪、理查德•尼克松、罗纳德•里根等9名历届美国总统的白宫装修工程,名声大振。 阿普菲尔成为时尚界的名人,作为广告、时尚杂志模特活跃在时尚界是在她80多岁以后发生的事。美泰公司还在2017年模仿她的样子制作了芭比娃娃。在98岁的2019年,她与世界最大的模特经纪公司IMG签订了合同。 阿普菲尔在拥有300万名以上粉丝的自己的照片墙账号上介绍自己是“世界上最年长的10多岁青少年”。她还表达了自己的时尚观:“多则愈好,少则愈无聊(More is more & less is a bore)。”

