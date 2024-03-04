连有害物品都卖的中国购物应用程序……要制造防止消费者损失的盾牌. March. 04, 2024 08:10. . 据调查，韩国消费者通过中国购物应用程序（APP）直购的产品中，包括了在韩国被规定对人体有害的产品。使用被称为“ATSH”的阿里速卖通（Ali Express）、天猫（Tmall）、快时尚（Shein）等中国直购商城的消费者增加到了1350万名，对拒绝退货、配送迟延的不满也在剧增。 据悉，在速卖通搜索韩国禁止流通的染发剂、粘合剂、打印机墨盒等181种生活化学产品，结果有44%、79种产品堂而皇之地在销售。也就是说，苯并芘、铅、铜等有害成分超过标准值，本来是禁止进口的产品，但只要通过直购应用程序就可以购买。据说，在韩国，一些没有医生处方就无法购买的专门医药品也在销售。作为睡眠荷尔蒙的一种褪黑素，如果非法流通，甚至会受到刑事处罚，但含有该成分的睡眠贴片正在通过广告进行销售。 “两周内可以收到”的产品一个月后仍未到达的配送延迟、收到的商品有问题即使想退货也不予受理的事情，也是家常便饭。去年阿里顾客向韩国消费者院等接到的咨询件数就比前年增加了3倍。 尽管如此，被破格低廉的价格和免费配送服务、动员知名模特的营销所吸引，加入直购应用程序的韩国消费者，速卖通有717万名、天猫有571万名、快时尚有62万名。随着速卖通登上网上商城第三位，韩国流通秩序受到干扰，甚至有人担心，由于成本低廉的中国产品倾销，与他们竞争的韩国中小工商业者的损失会增大。 但政府的应对却很悠闲。即使环境部揭发有害产品销售事实，向韩国网购协会要求切断，也只是劝告在韩国没有总公司的外国企业停止销售。虽然在通关过程中关税厅会过滤掉部分商品，但实际上不可能一一分辨出很多个别直购商品。消费者在中国直购商城不知道是有害产品的情况下购买并使用，即使受到健康损失，相关规定也不完善，因此无法得到补偿。 超越商品和服务的质量问题，中国产直购产品已经威胁到了国民健康。政府应该在更晚之前认真考虑如何制定能阻止有害商品流入的法律、制度性装置。也有必要通过与中国政府当局的协商，制定韩国消费者受到损失时能够得到赔偿的方法。

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