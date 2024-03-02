尹锡悦：“朝鲜政权暴政和蹂躏人权，是在否定人类普遍价值”. March. 02, 2024 07:43. by 全珠英记者、李相宪记者 aimhigh@donga.com、dapaper@donga.com. 尹锡悦总统在三一节纪念词中表示：“朝鲜政权的暴政和蹂躏人权是否定人类普遍的价值。扩大自由和人权这一普遍价值就是统一。我们的统一努力应该成为朝鲜人民的希望和灯火。” 朝鲜国务委员长金正恩1月要求“消除统一、同族概念”，将韩国规定为“第一敌对国”，尹锡悦则正面提及金正恩政权最敏感的人权问题，提出了“朝鲜居民应该从这种痛苦中解放出来，享受和韩国人一样的自由”的自由民主体制统一。尹锡悦在去年的三一节纪念致辞中并没有提到“统一”。 尹锡悦1日在出席三一节纪念活动时抨击称：“朝鲜仍然延续着极权主义体制和压迫统治，未能摆脱最糟糕的退步和贫困。”他还说：“朝鲜政权只依靠核武器和导弹，把2600万朝鲜居民关进水深火热和绝望的泥潭。”他强调：“己未独立宣言的根源是自由主义。所有人都享受自由和富饶的统一，三一运动才能结束。”他还说：“现在我们要向着所有国民都是主人的自由统一韩半岛前进。”他表示：“自由统一的大韩民国将为东北亚、印度太平洋地区和全世界的和平与繁荣做出贡献。作为大韩民国总统，我将竭尽全力履行这种历史性的宪法责任。” 总统室高层相关人士表示：“为了让朝鲜居民摆脱金正恩政权的压迫，享受人类普遍的价值，要实现自由统一，这就是完成三一运动的精神。尹总统此次提出的‘自由统一’将成为今后的国政运营和政策。” 尹锡悦在当天的纪念致辞中表示：“以三一运动为起点，国内外展开了各种形式的独立运动。有冒着生命危险展开武装独立运动的斗士。世界各国都有开展外交独立运动的先觉者。也有实践家开展教育和文化独立运动，让我们自己具备力量。”他强调：“所有这些独立运动的价值都必须得到合理的评价，任何人都不能垄断历史。”

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