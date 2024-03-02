尹锡悦宣称“自由的统一韩国”……要达成超越理念攻势的国民共识. March. 02, 2024 07:42. . 尹锡悦总统昨天通过三一节纪念词表示：“只有实现所有人都享受自由和富饶的统一，三一运动才算完成。应该朝着自由的统一韩半岛前进。”他强调：“朝鲜政权的暴政和蹂躏人权是在否定人类普遍价值。扩大自由和人权就是统一。”总统室还表示，将修改今年迎来30周年的《民族共同体统一方案》，提出具有自由价值的新统一蓝图。 此次三一节纪念词似乎可以概括为“自由主义统一论”，将此前尹锡悦的所有演讲的核心主题自由的价值扩大到了统一讨论中。尹锡悦在纪念词中17次提到“自由”，8次提到“统一”。他还表示，三一运动的根源在于世界史上的大潮流——自由主义，在此基础上建立“自由统一的大韩民国”是“作为总统的历史性宪法责任”。这被解读为今后主导统一讨论的意志。 尹锡悦的统一话题具有浓厚的对抗朝鲜政权废除统一的性质。把同族称为“第一敌对国”的金正恩表示：“应该彻底消除统一、和解、同族的概念。”尹锡悦对这样的朝鲜批判称，“以极权主义压迫统治，将居民关在水深火热和绝望的泥潭中”，以自由和人权为基础的统一论正式展开了攻势。 政府主导统一的意志是合乎时宜、正确的方向。针对朝鲜的对韩敌对路线，韩国社会部分人士主张将韩朝关系重新定位为“国家间关系”。但统一是我们应该坚守的原则和使命。就像前东德否定“单一民族论”走自取灭亡之路一样，朝鲜为了体制生存的挣扎也会受到限制。 不过，政府的统一论不能仅停留于此。过去“统一像小偷一样到来”“统一是大发”等统一论是韩朝关系恶化时打出的牌，也很难否认这进一步助长了韩朝之间的对决，进而成为韩国社会内部理念矛盾的因素。现在，在巩固安保的同时，还需要缓和紧张的灵活接触。对最终包容对象朝鲜应该超越理念攻势，指向全体国民共感的统一讨论。

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