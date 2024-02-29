韩国首次出现0.65名“出生率冲击”. February. 29, 2024 07:26. by 世宗=赵应亨记者、世宗=宋惠美记者 yesbro@donga.com、1am@donga.com. 韩国的出生率在去年第四季度（10月-12月）历史上首次跌至0.7名以下。虽然年出生率维持在0.7名线左右，但去年新生婴儿数为23万名，时隔8年减少了一半。据预测，今年的新生儿数将比去年进一步减少，韩国将成为世界上第一个年出生率低于0.7人的国家。 据统计厅28日透露，去年第四季度的合计生育率为0.65人，比一年前减少了0.05人。合计出生率是预计一名女性一生中生育的平均新生儿数，每100对夫妇（200名）生育子女数只有65名。假设这一出生率持续下去，原本200名的父母一代人口到子女一代将减少到三分之一。 去年全年为0.72人，比前一年（0.78人）减少了0.06人。这与与俄罗斯进行战争的乌克兰相似。据乌克兰人口统计，俄罗斯入侵的2022年乌克兰的出生率为0.9人，而去年为0.7人。统计厅人口动向课长林英日（音）表示：“据了解，除香港等部分城市国家之外，韩国的出生率在为全世界最低。最近3年中，去年合计出生率下降幅度较大，可能是受新冠疫情期间结婚数量大幅减少的影响。” 韩国从2013年起连续11年在经济合作与发展组织国家中处于压倒性的最后一名。经合国家38个国家中出生率不到1名的只有韩国。韩国的出生率还不到经合组织平均数（1.58名，2021年数值）的一半。 去年全年韩国新生儿数比前一年减少了19200名，只有23万名。2015年时新生儿多达43.8万名，时隔8年减少了一半。从1974年92万名的新生儿减少到了40万名左右，花费了约40年时间，而再次减少一半用了不到10年的时间。 政府认为，今年的出生率和新生儿数也将持续下降。去年统计厅推算的今年合计出生率为0.68名。

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