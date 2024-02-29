对赞助者的忠诚. February. 29, 2024 07:25. . 身穿华丽礼服和首饰的女人捧着白色的狗站在那里。狗只看着主人，而女人只是身体朝着狗，视线却注视着画面外的观众。绑着狗脖子的蓝线将两人亲密地连接在一起。这个打扮得像贵族一样的女人到底是谁呢？ 《带狗的女人》（1769年•照片）是18世纪洛可可美术大师让•奥诺雷•弗拉戈纳尔30多岁时的代表作。这幅画是在路易十五的情妇蓬皮杜夫人等贵族们的赞助下，作为画家蒸蒸日上的时期创作的。白色蕾丝领口过高耸起的粉红色丝绸连衣裙并不是当时流行的衣服。这让人想起了17世纪法国王妃穿过的宫廷礼服。 事实上，这幅画属于弗拉戈纳尔37岁时画的“幻想人物”系列作品。在由18幅组成的系列作品中，从读书少女到演员、歌手、画家、将军、贵妇等各种职业和身份的人身穿华丽的服装登场。即使画的是幻想中的人物，也应该有模特儿吧。直到20世纪初，学者们还推测画家的姐姐或姨妈等家人是画中模特。但她没有姐姐，也没有姨妈，当时女儿也还没有出生。最近的研究表明，模特是一位名叫玛丽•艾米莉•科伊内•德•库尔松的贵族女性。她是贵族们为了社交而聚集的沙龙的主人，也是委托弗拉戈纳尔画这幅画的顾客。画家用明亮轻快的笔触把50多岁的贵妇人表现得很美丽优雅。 这幅画最令人惊讶的是制作时间。画家为了炫耀高超的技巧，在一个小时内完成了。因为画得太快，弗拉戈纳尔生前被称为“速度大师”。虽然用毛笔快速地画了画，但是对人物的脸部表现却倾注了全部的心血。这可能是为了得到赞助者的支持。这和为了受到关注而只看着主人的狗的心情不会有太大的不同。也许这幅画是表现对赞助者忠诚的画家的自画像。

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