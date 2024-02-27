是蔚山实现三连冠还是全北夺回阵地，或是引进林加德的首尔问鼎？. February. 27, 2024 07:24. by 金培中 wanted@donga.com. “除了蔚山、全北、FC首尔三支球队之外，其他球队的水平应该相差不大。” 26日，在首尔广场酒店举行了2024赛季K联赛媒体日。对于“请预测本赛季的版图”的提问，第二位拿起麦克风的水原FC队主教练金殷中表示“三强九中”，其他队的主教练也大体上表示同意。仁川FC队主教练赵城晥表示：“如果首尔队在赛季初期能够很好地把握住节奏，那么三支球队的冠军竞争格局将会出现。其他球队（战斗力相似）将根据比赛当天的状态等来决定比赛的胜负。” 对于这样的反应，蔚山队主教练洪明甫表示：“今年我们队的目标还没设定，就有很多人为我们设定了K联赛3连冠的目标”，“为了达成目标，虽然还有不足之处，但是会好好准备的。”上赛季实现两连冠的蔚山队将向历届职业足球联赛中只有全北、城南两队成功过的三连冠发起挑战。全北队在2017~2021年取得了K联赛历史最多的5连冠，目前征战K2联赛的城南队在城南一和队时期的1993~1995年、2001~2003年曾两次获得联赛3连冠。 蔚山队要想实现三连冠并非易事。其他夺冠候选球队的战斗力得到加强，再加上最近前韩国国家足球队主教练尤尔根•克林斯曼因暴露在亚洲杯上的比赛运营问题等被撤换后，洪明甫主教练被提名为继任者，球队的气氛也变得混乱不堪。洪明甫主教练表示：“最近几天，不管我的意志如何，总有人提起（国家队主教练）谈资，我感到非常痛苦”，“我对这种情况一无所知。让我想起了过去，那段时光也很艰难。”2014年巴西世界杯时，洪教练曾因成绩不佳而被撤换。 被认为是阻止蔚山三连冠的强有力候选的全北队瞄准了“名门重建”。K联赛最多冠军球队（9次）全北队去年仅排在第4位。全北队主教练丹•彼得雷斯库表示：“将展现出比去年更好的面貌。为了给球迷们带来幸福，我至少会拿一个冠军奖杯。”去年全北队以45粒进球在12支球队中排名第7位，但新赛季球队从大田队引进上赛季在联赛中与蔚山队的周敏圭一起攻入联赛最多的17粒进球的外援蒂亚戈，加强了火力。首尔队也被指为有望阻止蔚山三连冠的“旋风”球队。去年排名第7位的首尔队引进了在浦项制铁队被称为“机动魔术”并取得好成绩的金基东主教练，接着又引进了英超曼联青年队出身、英格兰国家代表出身的杰西•林加德，一跃成为夺冠热门。K1联赛各球队的主教练们预测说，本赛季的排名竞争将非常激烈，除了“三强”以外，没有明显的“鱼腩球队”。有预测称，上赛季作为升班马最终排名联赛第三的光州队本赛季可能会展开“四强”竞争。也有人对在2018年雅加达-巨港亚运会上带领韩国足球夺冠的济州队主教练金鹤范时隔6年重返K联赛表示关心。金基东主教练表示：“金鹤范主教练经验丰富，在打造战术和捏合球员方面极具领袖魅力。期待能展现出以前济州队很好的面貌。”2022赛季后降级的金泉队时隔一个赛季重返K1联赛。金泉队主教练郑正溶表示：“将以挑战者的心态努力打好每一场比赛。”本赛季职业足球联赛将以3月1日卫冕冠军蔚山现代队和浦项制铁队的正式揭幕战开始，到11月23日为止，进入为期9个月的大长征。

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