“清扫人类垃圾”……处决恶人的“黑暗英雄”拷问正义. February. 27, 2024 07:19. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “只是清理了人类垃圾而已。”（出自奈飞电视剧《杀人者o难堪》） “法律有漏洞。现在由我来填补这个漏洞。”（出自迪士尼+电视剧《义务警察Vigilante》） 最近，在善恶的边界上拷问社会正义的“黑暗英雄”内容物很受欢迎。如果说现有的英雄片是以善良的英雄为主展开的话，那么展现黑暗面的黑暗英雄则展现了人类心理的立体面貌。 9日在奈飞公开后，在韩国、泰国、越南、新加坡等10个国家收视率（Views）排名第一的《杀人者o难堪》就是代表性的例子。该作品讲述了主人公李宕（崔宇植饰）从偶然杀人开始到处决“该死之人”的故事。李宕徘徊于善恶之间杀害恶徒的场面在社交网络服务（SNS）上引起了争议。这是因为，不是司法当局，而是个人直接处决引起社会公愤的犯罪者是否正当。 去年11月在迪士尼+上公开后，在韩国电视秀领域排名第一的《义务警察》也是黑暗英雄片。主人公金智勇（南柱赫饰）白天是模范警察大学的学生，但晚上会亲自去找犯罪分子进行审判。因为小时候智勇的母亲在自己眼前被殴打致死，但犯人以身心微弱为由，获得了较低的刑量后出狱。这部电视剧也在SNS上就恶人中如何定义该死之人，对其怎样处罚才合适等问题引发了争议。 黑暗英雄之所以受到关注，是因为大众认为恶毒的犯罪分子只受到相对较轻的处罚。像去年2月播放的最高收视率达到21%的SBS电视剧《模范出租车2》一样，代替冤屈受害者的复仇剧给对现实感到郁闷的观众带来了代理满足感。 与此相关，《杀人者o难堪》和《义务警察》以及去年8月播出后引发死刑争议的SBS电视剧《国民死刑投票》都是由网络漫画改编的。也有人认为，对读者的实时反应敏感的网络漫画原著触动了认为法律处罚比罪行微弱的大众的公愤。大众文化评论家金成洙（音）表示：“大众对司法机关无法正常进行公共处罚的愤怒引发了黑暗英雄热潮。” 黑暗英雄片还揭露了迅速、痛快地处决恶棍的方法最终是暴力的荒谬感。在《杀人犯o难堪》中，刑警张难堪（孙锡求饰）对李宕说：“你成什么神了？你凭什么作出惩罚？” 也有人认为，这是以在线视频服务（OTT）为中心，展现社会阴暗的一面，包含告发性信息的内容受到欢迎的现象的延长线。去年7月公开的奈飞电视剧《D.P.》第二季达成了改善军队服役的社会共识。2022年公开的奈飞电视剧《少年法庭》成为引发社会对触法少年讨论的契机。大众文化评论家河在根（音）分析说：“借助接触到OTT内容的观众们通过SNS立即共享社会公愤的方式，以社会问题为主题的内容正在获得大众的人气。”

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