3040“挖空心思投资族”，因高利息消费余力萎缩幅度最大. February. 26, 2024 07:58. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 据调查，在年3.50%的标准利率维持1年零1个月的情况下，举债购房的30、40多岁人群受到了高利息的直接打击。虽然受高利息的影响，整体民间消费有所减少，但特别是3040“挖空心思投资族”（用拽上灵魂积攒的贷款进行投资的人）的消费余力萎缩幅度最大。 韩国银行在25日发表的《考虑到各家庭利率风险暴露的利率上升的消费影响检查》报告书中表示：“随着利率上升，财务获利家庭和亏损家庭划分得很清楚。”韩国银行测定了各家庭利率上调危险程度，将其分类为利率上升“损失层”和“弱势群体”、“增益层”等，利率越高，遭受损失的“损失层”中三四十岁人群所占比重越高。收入集中在中上层（4~7分位），消费集中在上层（6~10分位）。 据分析，实际上2022年损失层的消费比3年前减少了10%以上。据统计，这些人的住宅拥有比重为79%，大大超过了全体家庭的平均值（69%），负债中房地产担保贷款的比重也高于全体（50.4%），达到58.8%。韩国银行调查局宏观分析组科长郑东宰（音）表示：“越是负债多的家庭，越有可能被包括在损失层中，特别是有可能购买了很多住宅。” 韩国银行评价说，与上调利率之前相比，家庭名义贷款利率上升约2~3个百分点，实际利率也上升1.5个百分点左右，出现了利率上升减缓消费的所谓“期间替代”效果。韩国银行分析结果显示，利率每上升1个百分点，家庭消费增加率就会减少0.32个百分点。据调查，利率上调加上期间替代效果（0.26个百分点），使整体消费进一步萎缩了20%。

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