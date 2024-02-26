医生和政府应接受包括教育、产业界在内的“公论化协商机制”. February. 26, 2024 07:57. . 反对医科大学扩招的实习医生集体辞职导致的“医疗空白”长期化后，重点国立大学教授会联合会（国教联）昨天表示，“有必要考虑现实情况，制定扩招政策”，提议成立医疗界、教育界和产业界联合组成的协商机制。国教联通过声明表示：“希望把此次危机作为建立面向未来的医疗体系和医学教育、健全的入学考试和学问生态界的动力。”也就是说，组成公开讨论医科大学扩招的协商机制，借此机会制定综合医疗革新对策。 国教联是主要国立大学教授会长组成的团体。这一建议意味着不仅是医科大学，而是全体教授出面参与了政府和医疗界之间的斡旋。医科大学扩招2000人是为了挽救濒临崩溃的必需医疗和地方医疗而提出的解决方法，但其影响并不仅限于医疗界。随着医科大学的扩招，“理工科人才黑洞”现象将进一步加剧，尖端产业的人力短缺将进一步加重。如果想减少因医科大学扩招导致的人力资源分配被歪曲的副作用，政府应该与教育界、产业界一起寻找解决方法。 更何况，随着医科大学扩招计划在没有事先准备的情况下宣布教授和设施的确保等，2000人的扩招规模适当与否也引起了争议。政府虽然晚些时候表示将增加1000名国立大学医学院的教授，但先选拔学生后增加教授的方针前后顺序发生了很大的变化。总统室昨天表示，“医科大学扩招2000人是必要的”，再次明确了这个数字。国教联呼吁“请考虑现实并制定扩招政策”，是有道理的。适当的扩招规模也可以在新的协商机制中考察。 由于政府和医疗界寸步不让的对峙，很多人担心3月会出现“医疗大乱”。此前，继实习医生集体辞职后，全国大学医院的实习资格合格者同时放弃了聘用。而且，在医院工作三四年的住院医生也将于本月底离开医院。只有患者和家属们焦急万分。政府和医疗界应立即恢复对话，但有必要摆脱此前在密室讨论医疗政策的惯例，接受包括各界在内的协商机制的组成。

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