查尔斯三世：“收到了很多祈祷我早日康复的信息，感动的都快流泪了”. February. 23, 2024 07:49. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “真的收到了很多（祈祷早日康复）的美好信息。感动的我都快流泪了。” 英国国王查尔斯三世5日向外界公开与癌症作斗争的事实后，首次在正式场合露面。英国王室当地时间21日公开了查尔斯三世和英国首相里希•苏纳克在伦敦白金汉宫会面的“周三谒见”的照片和视频。 每周三，国王和首相都会在白金汉宫会面，讨论国内外局势等，是英国王室的传统活动。查尔斯三世在公开与病魔作斗争后，于7日和14日用电话代替了谒见。通常情况下，周三谒见是非公开活动，但王室考虑到大众的关心，时隔3周决定公开直接会面的样子。 在公开视频中，当苏纳克首相说“举国上下都支持陛下”时，查尔斯三世回答说“（感动）流下了眼泪”。查尔斯三世还表示：“听说优秀的癌症慈善团体受到了关注。这是多数人长期赞助的地方。”英国《每日电讯报》评价说：“虽然国王的声音有些沙哑，但总体来说看起来挺健康。” 同一天，查尔斯三世还亲自参加了与由参众两院政治家组成的国王咨询机构—枢密院的会议。英国王室表示：“国王在治疗过程中尽量避免公开日程，但一直执行包括处理政府文件等在内的宪法赋予的任务。” 英国中央银行（BOE）当天表示：“包含查尔斯三世肖像的新纸币将从6月5日开始流通。”使用查尔斯三世肖像的货币有4种（5、10、20、50英镑）。新版纸币除了将伊丽莎白二世换成查尔斯三世外，保留了现有图案。

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