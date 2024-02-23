“民意调查企业撇开非李在明派系，亲李在明核心金炳基参与其中”……共同民主党“私推争议”愈演愈烈. February. 23, 2024 07:49. by 姜成辉记者、金恩智记者 yolo@donga.com、eunji@donga.com. 共同民主党在非李在明派系选区开展排除现任议员的舆论调查，在由此引发的“私推争议”愈演愈烈的情况下，有人怀疑，亲李在明的核心金炳基议员在正式公开招募程序结束后施压，要求追加选定舆论调查企业。金炳基既是该党首席事务副总长，也是公推管理委员会干事。 综合《东亚日报》22日的采访来看，在去年为评价党内现任议员而选定舆论调查机构的过程中，在公募结果公布的第二天，又选定了名为“Research D&A”的公司。当初，KSOI、Woori Research、T-bridge等3家企业入选，但最终有4家企业入选。在今年的竞选舆论调查企业选定过程中，也再次发生了同样的事情。党核心相关人士表示：“当初有3家，但金炳基以Research D&A被排除在外为由，向党选举管理委员长郑必模议员方面提出了抗议，最终追加了Research D&A。”Research D&A参与了现任议员的评价和候选人竞选适合度调查、竞选电话自动应答投票调查等与公推过程相关的党舆论调查。 党内有分析认为，宣布不参加议会选举后担任选举管理委员长的郑必模21日突然表明辞意，这与金炳基施加外部压力争议有关。与郑必模关系密切的一名议员表示：“郑议员说，‘我不能因为这种不当行为而牺牲’。” 随着可信度争议愈演愈烈，对竞选不服的征兆也越来越大。在第一次竞选中落选的非李在明派系议员表示：“已经委托党选管委调查竞选舆论调查是否顺利。正在考虑，根据结果决定是否宣布不服竞选。” 对于争议，金炳基方面否认说：“因为我们也是被评价对象，所以不能介入选举职评价过程。对党选管委施加压力选定竞选企业是不可能的。” 共同民主党当天对安圭伯、张耿态、朴赞大、朴范界等亲李在明派现任议员进行了单数公推。首尔麻浦甲（卢雄来）、铜雀乙（李秀真）、京畿议政府乙（金民哲）、光明乙（杨基大）等地区被表决为战略地区，相关地区的现任议员自动被淘汰。共同民主党代表（党首）李在明当天召开没有计划的新闻发布会表示：“动不动就让我辞职，如果以这种方式辞职，一年四季都会更换代表。”对于舆论调查争议，他断然否认说：“这是日常进行的政党调查。”

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