特朗普：“时间不在伊朗一边……以色列-黎巴嫩停战延长3周”

在美国和伊朗持续进行海上封锁的情况下，战争进入了长期战、消耗战局面。美国总统特朗普事实上宣布“无限期停战”后，伊朗也没有重启战争，双方的空袭暂时停止。但围绕霍尔木兹海峡的海上封锁、（逆)封锁和双方的心理战、宣传战相结合，“没有硝烟的战争”正在持续。特朗普当地时间23日在华盛顿白宫的活动上会见记者时，就与伊朗的结束战争谈判表示，“将留出时间进行，不想着急”。他在当天的社交平台“真实社交”上也写道：“世界上所有的时间我都有，但伊朗并非如此。时间并不在他们（伊朗）一边。”他断然否认了如果此次战争进入长期化局面，美国会更加赶时间的观测，主张伊朗会更加不安。在外界认为领导层内部可能存在分裂的伊朗，强硬派掌握了主导权，相比眼前的妥协，更倾向于对抗美国。当天，以色列第12频道报道说，与美国进行第一次停战谈判时，领导伊朗谈判团的伊朗国会议长卡利巴夫因强硬派革命卫队的介入，辞去了谈判代表职务。《纽约时报》援引伊朗人士的话报道说，伊朗最高领导人穆杰塔巴未能行使与父亲相同的权力，革命卫队将军们对国政运营行使着绝对的影响力。在这种情况下，美伊两国的军事对峙仍在继续。当天，美国中央司令部公开了“乔治·H·W·布什”号航空母舰将在中东海域会合的消息。至此，美国在中东共部署了三艘航母，进一步加大军事压力。伊朗在封锁中的霍尔木兹海峡追加设置水雷进行对抗。美国政治媒体Axios援引美国政府人士的话报道说，伊朗革命卫队海军本周在霍尔木兹追加设置了水雷。此外，特朗普当天在“真实社交”平台上表示，以色列和黎巴嫩的停战将延长3周。有分析认为，在美国和伊朗连第二次停战谈判日期都没有确定的情况下，以色列和黎巴嫩的延长停战有可能成为重启谈判的动力。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com