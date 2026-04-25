美巡赛布伦南放弃罚杆赤膊击球 球入鳄鱼沼泽所幸队友保帕

美国职业高尔夫（PGA）巡回赛苏黎世精英赛第一轮24日在美国路易斯安那州埃文代尔的TPC路易斯安那球场(（72杆）举行。迈克尔•布伦南（24岁，美国）在18号洞（5杆洞）的第二杆，球飞向果岭右侧的水障碍区。球虽未完全落入水中，却掉进了满是泥泞的沼泽地带。据悉，该区域一带还有鳄鱼栖息。多数高尔夫球员在这种情况下会选择接受罚杆抛球。但布伦南却冒着危险选择直接击球。由于预料到泥浆会溅起，他甚至脱掉了上衣。他展示着结实的腹肌果断挥杆，但结果并不理想。球被杆面误击，直接滚进了水障碍的更深处。布伦南只能无奈地笑着，望着球掉落的地方。布伦南之所以做出如此看似鲁莽的选择，得益于该赛事的独特赛制。苏黎世精英赛是PGA巡回赛中唯一一场以两人一组团体对抗形式进行的比赛。第一轮和第三轮采用“四球赛”（各自打自己的球，取较好成绩作为团队成绩）方式。布伦南与乔尼•基弗（25岁，美国）组队出战本次赛事。布伦南赛后表示：“如果是普通比赛，我肯定会选择抛球。但因为同组的基弗有可能打出小鸟球，我就想‘嗯，要不要试试看？’。今天的整体发挥不错，打得很扎实，这一洞的击球也很有意思。”事实上，布伦南和基弗组合在这一洞最终保帕。因为基弗第三杆将球攻上果岭，随后两推保住标准杆。布伦南和基弗组合当日打出低于标准杆11杆的61杆，以3杆之差落后领先组亚历克斯•斯莫利（30岁，美国）和海登•施普林格（29岁，美国），占据并列第六位。PGA巡回赛当天重点关注了布伦南的这次击球，并报道称：“布伦南可能不确定自己以前是否在网上引起过巨大关注，但他的搭档基弗已经直觉地感到，这一幕肯定会‘病毒式传播’。”金正勋记者 hun@donga.com