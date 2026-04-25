朴尚洙诗作《4.5F》呈现边界感：身在楼内，却如停留在外面



“身在楼内，却仿佛停留在外面，这种感觉时有袭来。有时会觉得自己就像被遗弃在黑暗中的、过季的圣诞树，被搁置在走廊尽头。对于那些不属于任何地方、在世界中彷徨的人来说，走廊是多么漫长而冰冷。此时，走廊不再是通道，而是一个连归期都毫无着落的、令人茫然无措的等候之地。”



叙述者身处一栋建筑内。“从一层到十层，拥有众多窗户”的楼宇里，他似乎无处可以停留。他既不待在四层，也不在五层，而是存在于4.5层。给植物浇水，以温水和香蕉果腹，勉强度过时间，仅能勉强容身于最小的空间。“被随意使用”，并且“遗忘了言语”，像植物一样居住的他，“明天必须从这里出去”。这应该不是他自身的意愿。结尾那句“再也不会回来”，既是预言，也是断言，恰似诗人为这首诗凿开的一枚小小的呼吸孔。但凡曾在某处边界上站过的人，大概都能揣度出那从傍晚过渡到黑夜的“4.5层的时光”。



空无一人的星期天的大楼里/走廊很长，尽头立着一棵圣诞树/它周期性地发光，立于黑暗之中/以被遗弃在黑暗中的模样/圣诞树亮着光，随即归于静寂/我曾在傍晚向黑夜过渡的时间里/在走廊上站立过，探出脑袋，久久地、歪斜过身体……/我坐在小桌子前，吃着香蕉，喝着温水/仿佛没有人知道我住在这里/因为我不说话/我遗忘了言语，我给植物浇水，安静地生活/因而我被随意地使用/这栋楼是房间非常多的建筑/从一层到十层，是有许多窗户的建筑/我明天必须从这里出去/然后再也不会回来。――朴尚洙（1974～）

