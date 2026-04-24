势不可挡的韩国半导体，突破业绩天花板

SK海力士第一季度（1月-3月）创下了自公司成立以来的最高营业利润37万亿韩元。特别是与销售额相比，营业利润率达到72.0%，在收益性方面领先于引领全球人工智能生态界的英伟达。存储器半导体的爆发性需求增加带动了这样的业绩。SK海力士23日公布，据初步统计，第一季度销售额为52.5763万亿韩元，营业利润为37.6103万亿韩元。与去年同期相比，销售额和营业利润分别增加198.1%和405.5%。SK海力士今年第一季度的业绩与去年第四季度（10月-12月）的历史最高业绩相比，销售额和营业利润分别增加60.2%和96.2%。在业绩公布之前，有人预测SK海力士第一季度的营业利润将超过40万亿韩元，但未能达到这一水平。在此次业绩发表中，最引人注目的是营业利润率。SK海力士第一季度的营业利润率达到72.0%。这意味着，每销售1万韩元产品，收益就有7200韩元，在制造业领域很少见。世界市价总额第一、世界第一半导体企业英伟达去年第四季度的营业利润率为65.0%，业已公布第一季度业绩的世界最大代工企业台湾台积电和世界第一存储器企业三星电子的营业利润率分别为58.1%和43.0%。业界预测，今年SK海力士的年营业利润将超过200万亿韩元。因为人工智能数据中心等使用的存储器半导体的需求供不应求的情况正在持续。SK海力士首席财务官金宇贤（音）在当天发表业绩后进行的电话会议上表示：“存储器需求激增，而供应是有限的。在这种供需不均衡的情况下，相比价格，顾客们把确保数量作为最优先课题，价格持续走强。”对于今后价格上涨的前景，他表示：“短期内将维持（对SK海力士）友好的价格基调。”得益于SK海力士的“盈利惊喜”，韩国综合股指（KOSPI）23日连续3个交易日刷新历史最高值。当天，韩国综合股指比前一个交易日上涨0.9%，以6475.81收盘，刷新了收盘价标准。当天，韩国综合股指在盘中历史上首次超过6500点。三星电子以22.45万韩元收盘，创下收盘价历史新高；SK海力士也以122.5万韩元刷新历史新高，并超越中国腾讯跻身亚洲总市值第四位。朴钟民记者、洪锡镐记者 blick@donga.com、will@donga.com