韩国宪法裁判所因滥诉问题不堪其扰 “10人5年提起4657件”

确认显示，最近5年间，有10人反复向宪法裁判所（宪法法院）提起滥诉，案件数量约达5000件。这一数字相当于同期受理案件总数的三分之一。23日，宪法裁判所向共同民主党议员金基杓办公室提交的资料显示，从2021年至去年，同一人多次提请的案件共计4657件，占宪法裁判所全体案件的33.6%。其中，一般宪法诉愿案件为1530件，违宪法律审判案件为516件，再审案件达2591件，占55.6%。当同一人提请多起案件时，宪法裁判所由受理负责人识别申请人姓名，在实务层面进行管理。受理方会综合审查申请内容、是否重复申请及重复周期等。在内部，若一人一年申请50件以上案件，则另行分类统计。根据宪法裁判所的资料，从2021年至2025年，以此类滥诉人员标准被归类者共10人。每人每年少则申请50件，多则357件。其中除9件外，其余案件均在指定裁判部阶段被驳回。移交全员裁判部的9件中，2件被判合宪，2件被驳回，2件被驳回处理，另有3件正在审理中。目前也缺乏能够制裁滥诉行为的有效手段。2022年，宪法裁判所虽然制定了根据规定，可对滥诉人员停止使用电子宪法裁判中心或注销用户资格的依据条款，但实际被停止使用的案例仅有2件。宪法裁判所内部和学术界有意见认为“应强化对不必要滥诉人员的制裁”，但也有反对观点称“在救济基本权受侵害的机构中，很难进行一刀切的制裁”。在裁判诉愿案件领域，此类滥诉行为也在反复出现。仅去年就申请了308件一般案件的张某，今年又多次申请裁判诉愿，截至目前已有8件被驳回。作为制裁措施，宪法裁判所自去年12月至今年3月，暂停了张某的电子宪法裁判中心使用权限。有人担忧，因处理极少数特定人员滥诉的案件，可能导致其他重要案件的处理被延迟。宪法裁判所相关人士表示：“其间为迅速处理案件，已多次实施政策研究服务及调查研究，”并称“将积极摸索改善方案”。吕根浩记者 yeoroot@donga.com