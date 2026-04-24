麦克罗伊大师赛两连冠后吐露心声 人生如爱 即使受伤也要全力以赴



“这次能赢吗？”从2015年到去年每次参加美国大师赛时，罗里•麦克罗伊只要一走进奥古斯塔国家高尔夫俱乐部，就不得不面对这种期待与怀疑。至2014年25岁时，麦克罗伊在美国职业高尔夫巡回赛四大满贯赛事中，除美国大师赛外，已赢得美国公开赛（2011年）、PGA锦标赛（2012年、2014年）和英国公开赛冠军（2014年），“职业生涯全满贯”近在眼前。但那之后，直到他头发花白生出银丝，都未能再赢得包括美国大师赛在内的任何一项大满贯赛事冠军。



去年是他第17次挑战，开赛前两天，麦克罗伊在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部会所有晚餐之约，本想照常将车交给代客泊车。就在这时，他发现在会所二层露台上，历届冠军们正聚在一起喝着鸡尾酒。“冠军晚宴”刚刚开始。美国大师赛每年都有一项传统，即赛事周的星期二，由上届冠军宴请历届冠军。



如果当时径直下车，就会与历届冠军们——也就是“未被邀请的客人”自己——迎面相遇。最终，麦克罗伊把车移到了离会所很远的停车场停好，才步行过来。这段屈辱的插曲，恰好是一年之后，在即将主持今年美国大师赛冠军晚宴前夕，由麦克罗伊亲口说出。凭借去年美国大师赛夺冠，顺利完成职业生涯全满贯的麦克罗伊，今年再次穿上绿夹克，明年将连续第二年主持冠军晚宴。美国大师赛两连冠，在高尔夫历史上，算上麦克罗伊也仅有四人做到。



如今虽能笑着说出往事，但在全世界的注视下一再错失美国大师赛冠军，对麦克罗伊而言也是痛心之事。麦克罗伊在2025年赛事前的一次记者会上，谈及多年无冠时曾坦承：“人有时会因为不想受伤而回避坠入爱河。人类本能地害怕受伤，所以会有所踌躇。有意识也好，无意识也罢，有一段时间我在球场上就是这样。因为害怕受伤，有时会不想付出百分之百的努力。”



但每当全满贯梦想化为泡影时，麦克罗伊也重新意识到，自己的生活并未发生巨变。麦克罗伊说：“生活还在继续。一次次抖落失意重新出发，把不足和伤痛全部展露出来，也变得自在了。”



麦克罗伊在高尔夫球场外的人生道路也并非坦途。2014年，麦克罗伊曾与网球明星卡洛琳•沃兹尼亚奇发出结婚请柬后解除婚约。2017年，麦克罗伊与现任妻子埃里卡•斯托尔再次发出请柬，并最终步入婚姻殿堂，于2020年迎来女儿波比。麦克罗伊夫妇在2024年曾启动离婚诉讼，遭遇危机，但一个月后改变心意，决定守护家庭。



今年美国大师赛决赛日，麦克罗伊和去年一样，在妻子和女儿的注视下锁定两连冠。赛后记者会上，当被问及“这项赛事教会了你什么人生道理”时，麦克罗伊这样回答：“等待的人是有福的。这次比赛也没有完全按照预想的那样顺利。但就是不放弃，坚持推进。只要正直地朝着正确的方向努力准备，最终就会结出果实。”

