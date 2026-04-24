布伦森：“作战指挥权移交目标是在2029年第二季度前实现”

驻韩美军司令布伦森就移交战时作战指挥权表示：“向战争部（国防部）传达了最晚在2029财年第二季度之前满足（移交作战权）条件的路线图。”意思是说，实际上目标是2029年初将作战权返还给韩国军队。这是美军首次公开作战权移交时间表。布伦森当地时间22日出席美国众议院军事委员会时表示：“在移交作战指挥权的同时，我们正在摸索在提供朝鲜相关任务必需但更有限的支援的同时，将视野向西拓宽的方案。”其核心要义是，通过移交作战权和扩大战略灵活性，扩大驻韩美军牵制韩半岛西部中国的作用。布伦森提到的2029年财年第二季度，是以美国为基准，若以韩国为基准，相当于2029年第一季度（1月-3月）。这是在暗示，有可能超过积极移交作战权的美国总统特朗普任期结束时间（2029年1月20日），把最终判断交给下届美国总统。相反，正在推进在李在明总统任期内移交作战权的政府计划在2028年之前完成移交作战权的程序，预计韩美之间将正式展开拉锯战。此外，布伦森当天在向美国众议院军事委员会提交的书面资料中表示：“驻韩美军正在推进将韩国打造成‘区域持续支援据点’的方案。”意思是说，针对中国等国家，将在韩国建立部署在印度太平洋地区的美军军舰和运输机的维护、保养、维修据点。孫孝珠 hjson@donga.com · 尹相虎 ysh1005@donga.com