张汉娜就任艺术殿堂社长 称“怀揣三十二年海外演奏积累的愿景”

“过去三十二年在海外演奏旅行中，我一直描绘着未来文化艺术机构的蓝图。我将为实现这一梦想而努力。”大提琴家兼指挥家张汉娜（44岁，见图）24日正式就任首尔艺术殿堂社长，任期三年。张汉娜由此成为艺术殿堂自1987年成立以来首位音乐家出身的女性社长，同时也是历届最年轻的社长。张汉娜当天上午在首尔钟路区国立现代美术馆从文化体育观光部长官崔辉永手中接过任命状。她在任命仪式后表示：“我有着明确的愿景。在长达三十二年的海外演奏旅程中，我不仅看到了引领时代的文化艺术机构，心中也勾勒出未来文化艺术机构的模样。我将为实现这一梦想而倾尽全力。”针对外界对其行政经验不足的质疑，张汉娜回应称“将倾听现场的声音”。她说：“我将认真倾听潜藏在现场的故事，朝着明确的未来方向迈进。如果存在结构性问题，一定会加以改善，并专注开展只有艺术殿堂才能做的事业。”张汉娜当天下午即前往艺术殿堂上班并投入工作。2023年9月，她曾与自己的老师、大提琴家米沙•梅斯基在艺术殿堂同台演出。故地重游，她感慨道：“时隔近三年再次来到艺术殿堂这一象征性的文化艺术场所，感触颇深。在2028年开馆40周年即将到来之际，我将努力把艺术殿堂打造成一个更加开放、更贴近市民的机构。”金泰彦记者 beborn@donga.com