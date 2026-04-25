“平壤无人机”案一审 尹锡悦被求刑30年 金龙显被求刑25年

就前总统尹锡悦为制造宣布紧急戒严的名分而多次向朝鲜派出无人机的涉内乱罪嫌疑，特别检察官赵恩锡24日请求法院判处其有期徒刑30年。特检组同时对涉嫌接受报告并指挥当时“平壤无人机作战”的前国防部长官金龙显求刑25年。24日，首尔中央地方法院刑事合议36庭（庭长李正烨）对尹锡悦和金龙显进行一审结案公审。特检助理张佑诚表示：“这是以营造戒严条件为目的，企图制造韩半岛战时状况的反国家、反国民犯罪”，并据此对尹锡悦提出上述求刑。张佑诚指出：“（其行为）对国家安保造成实质危害，导致大韩民国军事利益受到损害。”特检组对同案被起诉的前防谍司令官吕寅兄求刑20年，对前无人机司令官金龙大求刑5年。据透露，在非公开进行的结案公审中，尹锡悦方面抗辩称：“审理内乱首脑嫌疑案件的一审法院已将决定戒严的时间认定为2024年12月1日。即便如此，特检组仍在持续主张‘平壤无人机作战’是为营造戒严而实施的行为，这纯属虚构。”据悉，尹锡悦本人还当庭宣读了在看守所写下的长达10页的立场文件。此外，法院将于29日下午3时对尹锡悦涉嫌妨碍高位公职者犯罪调查处执行逮捕等案件进行二审宣判，并进行实时直播。这是尹锡悦首次迎来上诉审判决。1月16日，一审法院以涉嫌特殊妨碍执行公务等罪名，判处尹锡悦有期徒刑5年。高道艺记者、吕根浩记者 yea@donga.com、yeoroot@donga.com