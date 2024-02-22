开发非首都圈产业园区时，绿化带可“无限制解除”. February. 22, 2024 07:52. by 崔东洙记者、金衡民记者 firefly@donga.com. 政府正在推进在地区开发产业园区或宅地时，可以不受总量限制解除开发限制区域（绿化带）的方案。这反映了各地方自治团体维持规定的绿化带面积，继而地方自治团体主导的开发事业受到很多制约的指责。但也有人批评说，这是在总选（国会议员大选）即将到来之际，为获得地区民心而实施的“总选用”政策。 尹锡悦总统21日在蔚山蔚州郡蔚山会展中心举行的第13次民生讨论会上表示：“时隔20年将全面修改曾是解除绿化带决定性障碍的统一解除标准。” 今后，非首都圈地方自治团体在开发产业园区或宅地时，如果经过审议被选定为地区战略产业，将不适用“可解除总量限制”。总量限制是地方自治团体不能解除超过规定面积的绿化带的限制。之前只适用于国家产业园区等中央政府主导事业的例外条款扩大到了地方自治团体事业。 另外，如果有必要，还可以开发过去无法解除绿化带的环境评价1、2等级地皮。但是，应该把解除的土地重新指定为绿化带，维持绿化带的总量。农地规制也将得到缓解，农业振兴地区（以前的绝对农地）的3公顷以下的农地也可以建设文化福利设施、体育设施等。 有人指出，在总选49天前大规模解除绿化带限制是“用于总选的政策”。共同民主党院内相关人士当天主张：“事实上，这只能看作是执政党支援选举的行动。”

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