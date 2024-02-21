“物流动脉”苏伊士，3小时内只有两艘大型船舶经过……胡蒂再次发射导弹. February. 21, 2024 07:35. by 苏伊士=金基润记者 pep@donga.com. “最近如果想看到船只经过，要等很久。游客也一下子没有了。”18日下午，埃及东北部苏伊士运河。在附近物流公司工作了2年的哈迪尔看着安静的运河叹了口气。他说：“就在几个月前，来往的大型船只还络绎不绝，但在（也门胡蒂叛军）攻击红海后，船只减少，运河变得冷清起来。”世界物流流通的12%左右的海上物流动脉。连接地中海和红海的世界最大的苏伊士运河正在遭受“开门停业”的折磨。自去年11月19日亲伊朗胡蒂叛军要求以色列撤出加沙地区，并攻击军舰和民间商船以来，大型船舶每小时只经过一艘左右，苏伊士运河没有发挥其应有的作用。事实上已经停止运行的苏伊士运河如实反映了源自红海的物流大乱。韩国也因通往欧洲的汽车出口航线受阻，1月份釜山贸易收支时隔3个月转为逆差。但19日因胡蒂叛军的攻击导致英国货船沉没等事态没有平息的迹象。 ●3个小时内只有两艘大型船舶经过 苏伊士运河一般上午有从红海驶入地中海的船只经过，下午有向反方向驶去的船只经过。进入红海的船只经过胡蒂叛军目前集中攻击的亚丁湾附近后，将驶向亚洲等地。 从18日下午1时到4时，记者观察了3个小时后发现，可以称之为集装箱等大型船舶的船只正好经过两艘。据船舶查询网站“Vessel finder”透露，这两艘船只的目的地是沙特阿拉伯吉达港，而不是前往亚丁湾，中间停靠地是伊朗，因此亲伊朗势力胡蒂叛军没有对其展开攻击。 平时，在船只经过运河之前，埃及警备艇会先出港。这是为了检验周边航线的安全，并应对突发情况。从事船舶租赁业的埃尔萨里说：“此前忙碌的警备艇最近一停就是好几个小时。” 在苏伊士市经营旅行社超过40年的萨拉米伤心地说：“苏伊士运河被选为‘埃及名胜’，吸引了国内外游客，但最近气氛变得紧张，很少有游客访问。”哈迪尔也表示：“满载集装箱的大型船舶来往的情景非常壮观，但最近却看不到”，“偶尔从远处看经过的船只，货物也大幅减少，非常显眼。” ●“到第三季度为止，事态可能无法解决” 美国和英国主导的国际联合军在红海一带的军事行动也未能取得显著效果。据《金融时报》（FT）报道，19日驶向保加利亚的英国货船“鲁比马尔”号遭到胡蒂叛军的导弹袭击，船员抛弃沉船，逃往附近的吉布提。这是中东战争爆发后船员们首次扔掉货物躲避。《金融时报》报道说：“这是从去年11月开始进行30多次的胡蒂叛军的攻击中最‘致命’的一次。” 即使花费更多的时间和费用，世界海运公司也宁愿选择绕过南非共和国好望角的航路。苏伊士运河厅（SCA）最近表示：“因此，与去年相比，船舶通行量减少了30%，容积吨位也减少了41%。” 对于埃及来说，经济上的冲击相当大。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西当天表示：“运河上个月的收益比以前减少了40~50%。”包括埃及在内，进军中东的韩国、侨民企业的苦衷也非常严重。某国内企业相关人士表示：“对于我们来说，所有事情都推迟2~3周以上的现在状况正成为‘新常态’。” 全球海上运输费最近一个月也暴涨了70%以上。世界第二大海运公司马士基的北美地区总经理查尔斯•范德斯坦14日向美国CNBC表示：“短期内看不到红海出现戏剧性变化的征兆”，“到今年第三季度（7~9月）为止，苏伊士运河可能很难通行。”

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