“肺癌手术被推迟”，实习医生引发的医疗差池开始出现. February. 17, 2024 07:32. by 赵维萝记者、朴成敏记者 jyr0101@donga.com、min@donga.com. “母亲原定于20日接受肺癌手术，但被推迟了。” 其母亲已定好在天主教大学议政府圣母医院接受肺癌四期手术的一名监护人16日在网络社区上传的文章中表示：“16日突然接到负责教授打来的电话，说因为医生罢工，不能进行手术。”他还上传了“住院预约通知”照片，吐露了愤慨。议政府圣母医院表示：“确实是我们的患者。相关患者在抗癌治疗2年后，因为没有抗癌药，所以决定进行手术，但主治医生通报说，因为罢工难以进行手术。”该监护人表示：“虽然看到了新闻，但做梦也没想到这样的事情会发生在我们身上。用患者的生命来威胁保证饭碗，这是医生该做的事情吗?” 大学医院专门医生们反对政府医科大学扩招2000名的方针，并预告了20日的集体行动，大规模“医疗空白”事态正在成为现实。所谓“五大医院（首尔大学、塞佛伦斯医院、首尔峨山医院、三星首尔医院、首尔圣母医院）”所属专业医生代表16日表示：“截至19日全员提交辞职书后，20日上午6时以后将停止在医院工作。”当天，全国40所医大的在校生代表也表示：“将于20日提交集体休学申请。” 毕业于医学院的实习医生们将在221家进修医院的第一线负责手术和诊疗。以五大医院为例，全体7042名医生中有2745名（39%）是专科医生，如果他们离开医院，诊疗必然会出现问题。 实际上，主要医院从16日开始出现了重患者手术延期等诊疗差池。首尔峨山医院原定本月28日进行的脑肿瘤手术被推迟，大邱庆北大学医院胃癌患者的手术日程也被推迟。据悉，首尔圣母医院也受到专业医生罢工的影响，部分患者因抗癌治疗而推迟住院。部分医院以“没有实习生”为由，省略了心电图检查。 2000年以后，虽然有过三次医疗界罢工，但专科医生集体决定辞职而不是停课尚属首次。据福祉部透露，截止到15日，圆光大学、嘉泉大学吉医院等7家医院所属的154名专业医生提交了辞职书。 政府再次确认了根据法律和原则进行应对的方针。总统室高层相关人士16日表示：“虽然可能想通过集体行动缩小医大扩招规模，但政府完全没有让步的想法。”福祉部向实习医生工作的全国221家进修医院下达了“禁止使用集体休假及维持必需医疗的命令”，并着手对各医院进行现场调查。另外，如果发现专科医生拒绝诊疗的事例，将立即下达业务开始命令，如果不服，将采取法律措施。

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