培养出“35岁总理”的法国政治力量. February. 17, 2024 07:31. . 欧洲媒体从年初起就津津有味地报道了法国年轻政治明星的诞生。主人公是上个月9日被任命为法兰西共和国历来最年轻总理的加布里埃尔·阿塔尔（35岁）。他经常穿的蓝色西服的特征和与旧同性恋人的缘分也被报道得一清二楚。仅从目前的话题性来看，已经超越了英国王室的威廉王子和一般般的偶像。 确实有“脱离平民生活的精英和资产阶级”的反感。因为，在成功的电影制作人兼律师的父亲手下，他毕业于巴黎名牌私立高中和高等院校巴黎政治学院，过着丰衣足食的生活。 尽管如此，阿塔尔还是获得了很高的支持。据法国《回声报》1日公布的民意调查结果显示，阿塔尔的信赖度为32%，比马克龙总统的信赖度（25%）高出7个百分点。这比前任总理伊丽莎白·博尔内就任时的支持率（27%）高出5个百分点。很多人评价，与现有政治家相比，他以年轻的能量实现了教育改革。 阿塔尔似乎响应了这种期待，成功平息了就任总理后的第一个课题——农民们的“拖拉机示威”。取得这种成果的秘诀是卓越的沟通能力。他曾经以流利的口才受到瞩目，被称为“语言的狙击手”。沟通技术的重点是，将劳动界或教育界常用的表达方式加入自己的演讲中。其宗旨是让国民感到“总理在倾听我们的要求”。阿塔尔为了证明自己正在倾听，亲自前往农村，这一情景实时上传到了他的社交媒体上。 直率洒脱也俘获了大众的芳心。他还吐露了10多岁时在学校被欺负的多少有些丢脸的经历。他还公开了与被提名为总理后被提拔为外交部长的斯特凡·塞茹尔内过去是同性恋人的事实。3年前，他在接受某媒体采访时平静地说：“出生在富裕的环境中是我的幸运，我承认这一事实。” 培养阿塔尔的内功的，是积极接受青年政治的法国政治的土壤。他加入社会党，17岁开始从政。与韩国不同，各政党根据内部规定决定加入年龄，由此才成为可能。社会党只要是满15岁以上的青少年，就可以入党后作为党员进行活动。 每个政党活跃的青年组织也起到了一定的作用。2010年，阿塔尔作为社会党青年组织成员参加了巴黎政治学院支部负责人选举，并以此作为学习的机会。中立倾向文艺复兴的“与马克龙一起的青年们”、极右国民联盟的“青年国民联盟”等各政党坚实的青年组织正在成为青年政治家的孵化器。 不仅是政治制度，文化也向青年开放。如果不被阵营理论所埋没，只要是有能力的青年，其他阵营都会接受。实际上，阿塔尔在进入政界初期，在进步倾向社会党活动了10年后退党，加入了马克龙总统主导的中立倾向的“共和国前进”运动。去年担任马克龙第二届内阁教育部长时，他属于具有中立倾向的文艺复兴派，但得到了传统保守派共和党议员的支持。如果他在韩国从政，“候鸟政治家”或“右倾”的标签可能会拖后腿。 法国下院议员平均年龄2012年为54.6岁，但2022年议会选举时降至48.5岁，预示着另一个阿塔尔将出演。国会议员平均年龄比58岁的韩国年轻10岁左右。我们也应该关注阿塔尔和马克龙等年轻政治家主导着同样也是韩国社会当前课题的劳动、教育改革，正在改变旧政治。

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