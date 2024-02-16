用超声波“鞭策”垂头丧气的精子. February. 16, 2024 08:15. by 文世英=东亚科学记者 moon09@donga.com. 随着低生育时代结婚年龄的提高，不仅是女性，对男性的生育能力也越来越关注。据医疗专家透露，在男性的生育能力中，精子活力有多旺盛是一个重要因素。因为如果运动性低，精子就不能活跃地活动，怀孕的概率就会降低。相反，运动性高的精子越多，精子的到达率（接触到卵子）就越高，怀孕概率就越高。 澳大利亚蒙纳士大学电气与计算机系统工程系教授艾德里安•尼尔德研究组利用超声波成功提高了精子的移动和游泳速度，并于15日在国际学术杂志《Science Advances》上发表了研究结果。研究结果显示，在运动性急剧减少的精子上使用超声波技术，最多可以将精子的移动提高266%，因此，有望成为男性不孕患者的辅助治疗方案。 提高精子运动性低、生育能力下降的男性生育能力的简单战略有戒烟、维持适当的体质指数、运动等。积极的治疗方法有药物或荷尔蒙疗法。最具代表性的药物是“己酮可可碱（Pentoxifylline）”。有报道称，虽然该药物具有增加精子质量和运动性的效果，但存在对精子DNA造成损伤等潜在副作用。男性荷尔蒙疗法如果长期实行，反而会抑制精子生成或诱发无精子症，因此需要注意。这就是对更安全的治疗方法要求越来越高的原因。 研究组从3名20~40岁的健康男性那里得到了精子捐赠，并用于研究。研究参与者每毫升拥有2000万至4000万个精子。这是正常数值，每毫升不到1500万个时，被评价为难孕。 研究组为了在细胞水平上评价个别精子的运动性，利用了“液滴（基础）微流体技术”。液滴微流体技术是利用不相互混合的两个流体，使微流体相互分离的技术，是可以从微细规模上短时间内快速研究生物体内反应的方法。将高频超声波应用于从供体获得的精子中不运动或运动性降低的精子细胞，然后使用基于液滴的微流体技术评估运动性的变化。 结果发现，超声波暴露诱导精子运动，提高精子的游泳速度。精子的运动性最多可提高266%。而不运动的精子中也有34%产生了运动性。 一般来说，男性的年龄超过45岁，精子的运动性就会大幅减少。江南CHA医院男性医学研究组去年在大韩泌尿医学会学术杂志上发表的研究结果显示，中年男性的精子运动性比年轻男性低11个百分点。这意味着，如果夫妻计划生育子女，不仅是女性，男性的年龄也很重要。研究组表示：“为了保存男性生殖力，在需要更安全的治疗方法的情况下，我们提出了超声波技术”，“此次研究结果确认了超声波很有希望作为男性不孕不育的辅助治疗方案的事实。”

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