韩裔第二代成为洛杉矶警察局的首位亚裔局长. February. 09, 2024 07:37. by 李智允记者 asap@donga.com. “我为自己的根基（韩裔）感到骄傲。作为警察局局长，我将为所有洛杉矶市民服务。” 在美国西部最大城市洛杉矶，韩裔美国人多米尼克•H•崔首席副局长（治安正监•54岁）被任命为警察局最高职位警察局长。这是自1869年洛杉矶警察局（LAPD）成立以来，首次出现亚裔局长。洛杉矶警察委员会7日（当地时间）表示：“全体委员都同意任命多米尼克•崔首席副局长为LAPD临时局长。”警察等所属职员超过1万名的LAPD在美国是继纽约警察局（NYPD）之后，全美规模第二大的警察组织。 崔局长在当天举行的承诺仪式上表达了自己的抱负：“将努力增进警察的士气和福利，彻底准备精神疾病、露宿者问题、应对大型集会等新课题。”作为第二代移民者，他表示：“（作为韩裔移民者的）我的根基总是让我感到自豪。但除此之外，我将为所有洛杉矶市民工作。” 但是预计崔局长将只工作到今年夏天。前局长迈克尔•摩尔因警方过度镇压争议于上月辞职后，崔局长被任命。按照规定，临时局长不能应聘正式局长。对此，崔局长回答称，“我对自己扮演的角色非常满意”，“我爱这份工作。” 地区杂志《洛杉矶时报》评价说：“崔局长的任命是安全的选择”，“他以对整个警察业务渊博的理解为基础，反复进行了高速晋升。”LAPD警察学校同学、菲律宾裔美国人唐纳德•格雷厄姆副局长（治安监）也高兴地说：“虽然在美国国内对亚裔的厌恶攻击剧增，但崔局长的任命象征着我们社会朝着治愈的方向发展。” 崔局长在父母移民美国后出生在洛杉矶。毕业于著名学府南加州大学（USC）会计系，在会计法人工作了约2年后，1995年被聘用为警察。他曾先后在加利福尼亚州一线警察局工作，2001年在哈伯警察局担任对民、黑帮犯罪专门刑警，崭露头角。 崔局长在2017年历史上第二次晋升为韩裔指挥官（警务官）。第一位韩国人LAPD警务官是2005年退休的保罗•金警务官。此后，崔局长于2019年晋升为副局长，2020年晋升为首席副局长。

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