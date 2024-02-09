“动辄上亿”的低出生率政策……要根据效果制定长期对策. February. 09, 2024 07:36. . 首尔市长吴世勋最近在首尔市干部会议上表示：“今年将是最后一次试图通过发放现金来提高出生率。现在应该把精力集中在创造适合生儿育女的社会的政策上。”吴世勋7日在自己的脸书上写道：“向室长、局长们提出了制定破格的生育奖励、同时准备应对未来的先发制人的政策课题的要求。将提前预测，先做准备。”最近，在各地争先恐后地出台增加现金性援助的低生育政策的情况下，对吴世勋提出的方向表示赞同。 17年前的第17届大选时，许京宁候选人还提出“向新婚夫妇提供1亿韩元”的承诺，只不过是难以实现的荒唐内容。但现在支援1亿韩元左右的低出生率政策，早已成为司空见惯的内容。 仁川市去年12月宣布了内容为向在仁川出生的所有孩子到18岁为止共支援1亿韩元的“1亿+孩子梦想”。对此，庆尚南道居昌郡和忠清北道永同郡分别发表了向每名新生儿发放1.1亿韩元和1.24亿韩元的低生育对策。民间企业也参与其中。富荣集团表示，将向2021年以后出生的子女职员每人发放1亿韩元。 全罗南道海南郡的低出生率政策曾一度被称为“大地尽头村奇迹”，被选为模范事例。2000年人口不足10万名后，从2012年开始用现金发放了300万韩元的生育奖励金。把原本50万韩元的生育奖金增加6倍，达到了全国最高水平。仅1年时间，新生儿就增加了300多名，达到810名，出生率达到了2.47名。这是全国地方自治团体中最高的数值。此后，海南郡到2018年为止，一直稳居全国基础地方自治团体生育率第一的位置。问题是，获得生育奖励金的每4户家庭中就有1户离开了海南郡。也就是说，感到育儿、教育、医疗等基础设施不充分的父母们只接受支援金，开始寻找适合生活的地区。 首尔大学经济学部教授李哲熙（音）研究团队受低生育高龄社会委员会的委托去年制作的《低生育政策评价及核心课题选定研究》显示，只有收入前21%-40%的人才能获得生育支援金，对出生率产生有意义的影响。相反，据调查，扩大国立、公立幼儿园在人口在10万名以上100万名以下的城市都有提高出生率的效果。 当然，与完全没有奖励相比，“动辄上亿”的低出生率政策还是有所帮助的。但40多岁双职工家庭妈妈的苦衷值得回味。“不是因为没有钱不能生孩子。而是什么时候养，什么时候送去学校。”也就是说，即使是双职工父母，也可以放心地把孩子托付给别人后去工作，让他们接受优质教育的基础设施非常重要。希望扩散育儿休职制度，增加职场幼儿园等育儿基础设施和教育设施的努力也能发挥想象力，延续为类似“发放1亿韩元现金”等破格的政策。

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