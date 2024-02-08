毫无技战术可言的“僵尸足球”，硬撑着撑着就崩塌了. February. 08, 2024 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国足球遭遇约旦的强烈冲击后失利，亚洲杯冠军梦成为泡影。包括被称为“Fantastic 4”的孙兴慜、李刚仁、黄喜灿、金玟哉在内，本届韩国代表队被评价为具备历届最强战斗力，时隔64年再次挑战冠军宝座，但最终以失败告终。进入淘汰赛阶段后，球队凭借下半场最后时刻戏剧性扳平比分的进球，扭转战局，艰难进入下一轮，但最终还是倒在了半决赛这一关卡。 韩国队7日在卡塔尔赖扬教育城体育场举行的亚洲杯4强赛上，经过一番苦战，最终以0比2完败。虽然在控球率上以69.6%比30.4%遥遥领先，但在射门次数上只有8次，还不到对手约旦队（17次）的一半。全场更是没有形成一次有效射门。其中约旦队的7次射门都命中了门框范围，2次破门得分。 外媒也认为，韩国队在与约旦队的比赛中未能攻入一球遭对手“零封”，简直堪称耻辱。虽然两队在本届亚洲杯小组赛上以2比2战平，但大部分足球专业统计媒体和博彩网站都预测本场比赛韩国队会获胜。韩国队在国际足联（FIFA）的排名是第23位，约旦队比韩国队低64个名次，排在第87位。约旦队在本届亚洲杯之前的最好成绩是8强。美国体育媒体《Athletic》报道说：“韩国队负于约旦队，遭受了屈辱。在大赛期间一直萎靡不振的韩国队面对FIFA排名第87位的约旦队展开了糟糕的比赛。” 在本届亚运会上，韩国足球的防守如一盘散沙，脆弱不堪。约旦队主教练侯赛因•阿穆塔面对与韩国队的4强赛表现出了强烈的自信。他说：“韩国队在8强赛之前的5场比赛中被对方攻入8球。因此球队完全有胜算。”在半决赛之前就被对手抓住了把柄。韩国队在4强赛之前的6场比赛中，一次都没能“零封”对手，共失掉10球。这是2015年和2019年两届大赛合计11场比赛仅失4球的两倍多。 韩国队中有“世界级”中后卫金玟哉。但是进入本届大赛后，防守线犹如一座沙城。虽然金玟哉的个人防御能力非常突出，但是像传球和阵型调整等合作防守却非常松懈。特别是在金玟哉因累计黄牌而未能出战的4强赛上，韩国队的防守陷入了“惊慌失措”的境地。如果没有守门员赵贤祐的高接低挡，比分差距将会进一步拉大。 韩国队没有盯住被列为第一、二号警戒对象的穆萨•阿尔塔马里和雅赞•阿尔纳伊马特。虽然在小组赛上确认了两人的威力，但都没有做好应对准备。阿尔塔马里攻入1球，助攻1次，阿尔纳伊马特攻入1球，帮助球队完胜韩国队。阿尔纳伊马特在小组赛时也曾在对阵韩国队时攻入过一球。韩国队的枪尖也变钝了。在本届亚洲杯的6场比赛中，球队共攻入11球，但运动战进球只有5球。其它六球分别是点球3球，任意球1球，以及对方的1个乌龙球。没有一个进球可以看作是出自于尤尔根•克林斯曼主教练大脑中的战术。克林斯曼主教练在本届亚洲杯开幕前就受到了“丑陋足球”的指责。就是说，主教练要踢什么样的足球，特色不明确，也没有什么战术，只是依靠球员的个人技术，进行委托的足球。这在进入亚洲杯后也没有改变。在第四次参加的亚洲杯上也没能捧起冠军奖杯的国家队队长孙兴慜赛后表情沉闷，反复多次表示“非常抱歉”。孙兴慜在赛后接受了球场采访，但有相当长一段时间低着头一句话也没有说。好不容易开口说话的孙兴慜说：“国民给予了太多的支持，但没能夺冠，感到非常抱歉。”孙兴慜在1分30秒的采访中先后5次表示“非常抱歉”。孙兴慜、李刚仁、黄喜灿、金玟哉等在欧洲联赛效力的球员当天从卡塔尔直接飞往欧洲。而克林斯曼主教练和国内联赛球员们将于8日回国。

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