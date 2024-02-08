在韩国因无法核算技术泄露损失额，仅受到“无关痛痒的处罚”. February. 08, 2024 07:39. by 边钟国记者 bjk@donga.com. “0年（韩国）vs 最少10年（美国）”。 对于将三星电子子公司SEMES的“超临界半导体清洗设备”核心图纸转移到中国的前职研究员A某，法院上个月下达了有期徒刑10年的二审宣判。但是根据技术泄露造成的损失额，量刑为0年。检察机关推算损失额约为2200亿韩元，但法院没有承认，因为很难明确核算损失额。 相反，美国的制度规定，法院必须亲自核算损失额，并反映在量刑上。7日，本报向多名法学教授、律师等咨询的结果显示，如果美国法院认可2200亿韩元的损失额，刑期将加重10年零1个月~12年零7个月不等。这是初犯的情况。法律专家分析说，如果有犯罪前科，最高会加重17年零6个月~21年零10个月的刑期不等。 根据美国联邦量刑委员会的量刑标准表，技术泄露犯罪至少会被处以0~6个月有期徒刑。 而且根据损失额的不同，会加重徒刑。如果是初犯，而且损失额达2200亿韩元，有期徒刑最少将增至10年以上。一位法律专家表示：“如果再犯或技术泄露到海外，技术泄露犯以犯罪为代价收受钱财，刑期将进一步增加。” 据大检察厅透露，对2015年至去年1月因技术泄露在一审中被判有罪的496件进行分析的结果显示，法院核算损失额后，没有一件判决。23件（4.6%）虽然写有损失额，但这只是存在设备盗窃等直接损失额的情况。

한국어