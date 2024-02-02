去年首尔公寓交易量的25%由外地人买单. February. 02, 2024 07:25. by 李祝福记者 bless@donga.com. 据调查，去年在首尔销售的4套公寓中，有1套是外地人购买的。据分析，预测今后首尔公寓价格会因供应不足而上涨，进行“远征投资”的人很多. 1日，房地产平台经世济民Lab对韩国房地产院公寓交易现状资料进行分析的结果显示，去年首尔公寓交易量为3.6439万件。其中，除首尔以外，其他地区居民的买卖比重为8955件，占全体的24.6%。这是自2006年开始进行相关统计以来的最高值。 在首尔，外地人购买比重最高的地方是江北区。在849件公寓交易中，外地人购买交易量为306件（36.0%）。其后依次为△冠岳区（35.2%）△麻浦区（30.6%）△江东区（29.3%）△松坡区（29.2%）等。 相反，去年首尔居民向地方投资的事例有所减少。首尔居民在其他地区的公寓交易量为2.1553万件，仅占全国总交易量的5.2%。这是自2014年（5.1%）以来的最低水平。经世济民Lab调查研究员黄韩松说明道：“由于首尔公寓供应不足的认识和房价下降即将结束的认识，投资倾向较强的外地人开始收购首尔公寓。”

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