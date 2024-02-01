马斯克CEO对9股蚂蚁股东败诉，面临失去75万亿韩元的危机. February. 01, 2024 08:01. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 世界首富、特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克因小股东提出的诉讼，面临失去约558亿美元（约74.5万亿韩元）特斯拉股份的危机。因为相当于一审的美国特拉华州法院上月30日表示，根据马斯克掌握的特斯拉理事会不适当的制定的补偿一揽子方案，马斯克确保了相关股份，站在了小股东一边。 这笔钱对马斯克成为世界首富起到了相当大的作用。对此，彭博社预测：“如果该股票被抢走，马斯克可能会跌落至世界第三富豪。”另外，《纽约时报》（NYT）等媒体认为，这可能会给向CEO提供巨额补偿套餐的其他企业敲响警钟。企业理事会不要充当CEO的“举手机器”，阻止特定CEO的独断经营的社会整体压力也将高涨。 ●小股东：“马斯克疏忽特斯拉经营” 特拉华州法院法官凯瑟琳•麦考密当天判决称，被告人特斯拉未能证明为什么对马斯克CEO进行这种补偿，“董事会的补偿决定过程存在缺陷”。她指出，特别是马斯克的弟弟、欠马斯克债的人担任特斯拉董事，其他董事团成员也与马斯克有着“深厚的纽带关系”。 2018年特斯拉股东大会通过的补偿案的主要内容是，每当马斯克实现销售额、市价总额等12个特定目标时，就向他提供约1%的特斯拉股份。马斯克在4年后的2022年实现了全部目标，获得了558亿美元的股份。 2018年当时拥有特斯拉9股的小股东理查德•托内塔表示不能容忍该补偿案，并于2022年10月提起了诉讼。他主张，该补偿案是史无前例的高额，马斯克向董事会施加压力，诱导了该补偿案的批准，特斯拉也没有向股东公开重要信息。 特别是，托内塔反驳道：“股东们没有听说马斯克亲自制定了自己的补偿计划，或者董事会成员隶属于马斯克。”也就是说，马斯克掌握的董事会按照马斯克的要求给予了补偿，但股东们却完全不知情。 马斯克在2022年末出售特斯拉股份收购推特（现X）后，包括托内塔在内的大部分股东的不满进一步增大。托内塔主张，由于电动汽车业界的竞争加剧，特斯拉经营面临危机，在这种情况下，马斯克将主要精力用在推特身上，疏忽了特斯拉。 麦考密克法官在判决书中表示“马斯克行使了经营者对公司行使的最大影响力”，并判决称，特斯拉董事会的决定受马斯克的影响。过去马斯克以撤回收购推特为由与推特方面提起诉讼时，他也负责了相关审判。 ●马斯克上诉预告，“会搬到得克萨斯州吗？” 判决后，马斯克通过自己的X账号反驳称“不要在特拉华州经营企业”，并预告了上诉。另外，他还上传了“特斯拉是否真的要搬到总部所在的得克萨斯州”等帖子。特斯拉法人登记在法人税较低的特拉华州，但总公司工厂设在得克萨斯州。 他在该审判开始的时候就主张补偿的正当性说：“自己的补偿案是根据董事会的自律决定进行的。”他主张，特斯拉的销售额、市价总额等增加，特斯拉超越电动汽车业界，对全世界各领域产生相当大的影响都是自己的功劳。 如果马斯克在上诉法院也败北，特斯拉可能不得不向他提供更低的补偿方案，而不是558亿美元的补偿方案。马斯克的资产可能会贬值。马斯克将拥有的特斯拉股份从目前的13%增加到25%的目标也将出现差池。

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