朝鲜测试海上50米飞行的“箭-2型”……美国“战斧”导弹级超低空飞行. February. 01, 2024 08:01. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，朝鲜1月30日在平安南道南浦一带向西部海域发射的巡航导弹是“箭-2”型。此前的24日和28日，朝鲜分别从地面和潜艇上试射了新型巡航导弹（火箭-3-31型），但此次发射的是已开发完成的“箭-2”型巡航导弹。朝鲜中央通讯社1月31日公布了“箭-2”型导弹贴近地面低空飞行的照片。据推测，高度只有50米左右。韩国军方认为，通过此次试射，朝鲜对超低空飞行能力进行了实战测试，其超低空飞行能力不亚于美国的“战斧”导弹和韩国军队的“玄武-3”型。 朝鲜媒体当天宣布“箭-2”型发射演习的消息，并表示：“此次演习为检阅快速反击态势和提高战略打击能力做出了贡献。”报道没有提到具体的飞行时间和飞行距离。据推测，导弹最少飞行2小时以上，飞行距离最长可达2000公里。韩国军方负责人士表示：“从2022年开始开发和试射的‘箭-2’型导弹可能已经实战部署或即将部署。” “战斧”巡航导弹的最低高度为30米，可以沿地形飞行。如果飞行高度如此之低，地面雷达很难探测到，也不易拦截。“战斧”巡航导弹通过卫星定位系统、惯性导航装置、地形匹配制导方式等，可以对目标进行1-3米以内的超精密打击。有人担心，朝鲜此次发射的“箭-2”型等巡航导弹上也安装了商用导航系统或电子高度计等，可以进行相当水平的精密打击。 韩国军方相关人士强调：“朝鲜假设开战初期进行演习，在地面和海上任意地方发射大量装有战术核武器的巡航导弹，打击韩国军队对朝鲜的杀伤链（先发制人打击）和韩国型导弹防御系统的演习。”也就是说，朝鲜露骨地针对部署F-35A隐形飞机的清州基地、庆尚北道星州的驻韩美军萨德基地等实施了打击演习。朝鲜在一周内三次向东部和西部海域发射巡航导弹，既是为了检验新开发的“火箭-3-31”型的性能，也是为了用多种巡航导弹拥有最佳的对韩核精密打击能力。

한국어